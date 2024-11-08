Краще, ніж котлети чи відбивні: приготуйте на обід курячі сердечка (відео)

Сердечки виходять ніжними, з густою підливою

Так само як і до печінки, деякі люди скептично ставляться до такого субпродукту, як курячі серця. Однак багато хто просто не вміє їх готувати.

Сьогодні ми пропонуємо протушкувати курячі сердечка у вершковому соусі. Вони вийдуть надзвичайно ніжними та ароматними, переконують на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати курячі сердечка у вершковому соусі

Інгредієнти:

курячі серця – 2 кг;

цибуля – 2 шт.;

часник – 2-3 зуб.;

вершки – 150 г;

борошно – 1 ст. л.;

вода – 200 мл;

сіль, перець;

паприка копчена;

олія – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Курячі сердечка добре почистити та промити під водою.

2.На розігрітій сковорідці посмажити сердечка до випаровування рідини.

3.Засипати нарізану півкільцями цибулю та подрібнений часник.

4.Посмажити до золотистості.

5.Додати сіль, перець, паприку, борошно, вершки, воду.

6.Добре перемішати, довести до кипіння.

7.Накрити кришкою і готувати 20 хвилин.