Лучше, чем котлеты или отбивные: приготовьте на обед куриные сердечки (видео)

Сердечки получаются нежными, с густой подливкой

Так же, как и к печени, некоторые люди скептически относятся к такому субпродукту, как куриные сердца. Однако многие просто не умеют их готовить.

Сегодня мы предлагаем потушить куриные сердечки в сливочном соусе. Они получатся очень нежными и ароматными, убеждают на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить куриные сердечки в сливочном соусе

Ингредиенты:

куриные сердца – 2 кг;

лук – 2 шт.;

чеснок – 2-3 зуб.;

сливки – 150 г;

мука – 1 ст. л.;

вода – 200 мл;

соль, перец;

паприка копченая;

масло – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Куриные сердечки хорошо почистить и промыть под водой.

2.На разогретой сковороде пожарить сердечки до испарения жидкости.

3.Засыпать нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок.

4.Пожарить до золотистости.

5.Добавить соль, перец, паприку, муку, сливки, воду.

6.Хорошо перемешать, довести до кипения.

7.Накрыть крышкой и готовить 20 минут.