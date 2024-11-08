Лучше, чем котлеты или отбивные: приготовьте на обед куриные сердечки (видео)
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Сердечки получаются нежными, с густой подливкой
Так же, как и к печени, некоторые люди скептически относятся к такому субпродукту, как куриные сердца. Однако многие просто не умеют их готовить.
Сегодня мы предлагаем потушить куриные сердечки в сливочном соусе. Они получатся очень нежными и ароматными, убеждают на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить куриные сердечки в сливочном соусе
Ингредиенты:
- куриные сердца – 2 кг;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 2-3 зуб.;
- сливки – 150 г;
- мука – 1 ст. л.;
- вода – 200 мл;
- соль, перец;
- паприка копченая;
- масло – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Куриные сердечки хорошо почистить и промыть под водой.
2.На разогретой сковороде пожарить сердечки до испарения жидкости.
3.Засыпать нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок.
4.Пожарить до золотистости.
5.Добавить соль, перец, паприку, муку, сливки, воду.
6.Хорошо перемешать, довести до кипения.
7.Накрыть крышкой и готовить 20 минут.