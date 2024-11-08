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Лучше, чем котлеты или отбивные: приготовьте на обед куриные сердечки (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Мягкие и сочные, готовятся просто и быстро
Мягкие и сочные, готовятся просто и быстро. Фото 1000.menu

Сердечки получаются нежными, с густой подливкой

Так же, как и к печени, некоторые люди скептически относятся к такому субпродукту, как куриные сердца. Однако многие просто не умеют их готовить.

Сегодня мы предлагаем потушить куриные сердечки в сливочном соусе. Они получатся очень нежными и ароматными, убеждают на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить куриные сердечки в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • куриные сердца – 2 кг;
  • лук – 2 шт.;
  • чеснок – 2-3 зуб.;
  • сливки – 150 г;
  • мука – 1 ст. л.;
  • вода – 200 мл;
  • соль, перец;
  • паприка копченая;
  • масло – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Куриные сердечки хорошо почистить и промыть под водой.

2.На разогретой сковороде пожарить сердечки до испарения жидкости.

3.Засыпать нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок.

4.Пожарить до золотистости.

5.Добавить соль, перец, паприку, муку, сливки, воду.

6.Хорошо перемешать, довести до кипения.

7.Накрыть крышкой и готовить 20 минут.

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#Готовим дома #сливочный соус #Сердечки