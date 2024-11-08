Розкішна страва зі звичайної картоплі: як перетворити її на апетитне частування (відео)

Як приготувати картопляний гратен

Страви з картоплі — це величезний обшир кулінарної фантазії. Ми розповідали, як приготувати палюшки — страву української кухні. Тепер перейдемо до французької та розповімо, як приготувати ніжний картопляний гратен.

Цей гарнір, що готується з вершками та беконом — одна із найсмачніших картопляних страв. Як її приготувати, розповів у своєму відео кулінарний блогер під ніком mil_alexx.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

400 мл вершків(33%)

120 г цибулі

100 г бекону

сіль, мускатний горіх

160 г твердого сиру

Спосіб приготування:

Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Можна зробити це в кухонному комбайні. Рубаємо бекон невеликими шматочками. На сковорідці спершу обсмажуємо бекон, тоді додаємо нарізану цибулю, та, перемішуючи, смажимо ще 4-5 хвилин. Проварюємо картоплю в окропі 5-6 хвилин. Окремо в тарілці змішуємо тертий сир, вершки, сіль та мускат. Додаємо в цю суміш цибулю, бекон, картоплю і ретельно перемішуємо. Картоплю викладаємо на дно в декілька рядів. Зверху поливаємо залишками соусу. Відправляємо гратен в духовку. Випікаємо 50 хвилин при 180С, накривши фольгою. Потім знімаємо фольгу та повертаємо в духовку, щоб допекти до рум’яної скоринки.

Це ідеальний гарнір до святкового столу чи сімейної вечері. Також ми розповідали, як приготувати дуже ніжне картопляне пюре.