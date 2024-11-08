Розкішна страва зі звичайної картоплі: як перетворити її на апетитне частування (відео)
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Як приготувати картопляний гратен
Страви з картоплі — це величезний обшир кулінарної фантазії. Ми розповідали, як приготувати палюшки — страву української кухні. Тепер перейдемо до французької та розповімо, як приготувати ніжний картопляний гратен.
Цей гарнір, що готується з вершками та беконом — одна із найсмачніших картопляних страв. Як її приготувати, розповів у своєму відео кулінарний блогер під ніком mil_alexx.
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 400 мл вершків(33%)
- 120 г цибулі
- 100 г бекону
- сіль, мускатний горіх
- 160 г твердого сиру
Спосіб приготування:
- Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Можна зробити це в кухонному комбайні.
- Рубаємо бекон невеликими шматочками. На сковорідці спершу обсмажуємо бекон, тоді додаємо нарізану цибулю, та, перемішуючи, смажимо ще 4-5 хвилин.
- Проварюємо картоплю в окропі 5-6 хвилин. Окремо в тарілці змішуємо тертий сир, вершки, сіль та мускат. Додаємо в цю суміш цибулю, бекон, картоплю і ретельно перемішуємо.
- Картоплю викладаємо на дно в декілька рядів. Зверху поливаємо залишками соусу.
- Відправляємо гратен в духовку. Випікаємо 50 хвилин при 180С, накривши фольгою. Потім знімаємо фольгу та повертаємо в духовку, щоб допекти до рум’яної скоринки.
Це ідеальний гарнір до святкового столу чи сімейної вечері. Також ми розповідали, як приготувати дуже ніжне картопляне пюре.