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Розкішна страва зі звичайної картоплі: як перетворити її на апетитне частування (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт ситної картопляної запіканки
Рецепт ситної картопляної запіканки. Фото 24 канал

Як приготувати картопляний гратен

Страви з картоплі — це величезний обшир кулінарної фантазії. Ми розповідали, як приготувати палюшки — страву української кухні. Тепер перейдемо до французької та розповімо, як приготувати ніжний картопляний гратен.

Цей гарнір, що готується з вершками та беконом — одна із найсмачніших картопляних страв. Як її приготувати, розповів у своєму відео кулінарний блогер під ніком mil_alexx.

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 400 мл вершків(33%)
  • 120 г цибулі
  • 100 г бекону
  • сіль, мускатний горіх
  • 160 г твердого сиру

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Можна зробити це в кухонному комбайні.
  2. Рубаємо бекон невеликими шматочками. На сковорідці спершу обсмажуємо бекон, тоді додаємо нарізану цибулю, та, перемішуючи, смажимо ще 4-5 хвилин.
  3. Проварюємо картоплю в окропі 5-6 хвилин. Окремо в тарілці змішуємо тертий сир, вершки, сіль та мускат. Додаємо в цю суміш цибулю, бекон, картоплю і ретельно перемішуємо.
  4. Картоплю викладаємо на дно в декілька рядів. Зверху поливаємо залишками соусу.
  5. Відправляємо гратен в духовку. Випікаємо 50 хвилин при 180С, накривши фольгою. Потім знімаємо фольгу та повертаємо в духовку, щоб допекти до рум’яної скоринки.

Це ідеальний гарнір до святкового столу чи сімейної вечері. Також ми розповідали, як приготувати дуже ніжне картопляне пюре.

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