Роскошное блюдо из обычного картофеля: как превратить его в аппетитное угощение (видео)
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Как приготовить картофельный гратен
Блюда из картофеля – это огромный простор кулинарной фантазии. Мы рассказывали, как приготовить палюшки – блюдо украинской кухни. Теперь перейдем во французский и расскажем, как приготовить нежный картофельный гратен.
Этот гарнир, готовящийся со сливками и беконом — одно из самых вкусных картофельных блюд. Как ее приготовить, рассказал в своем видео кулинарный блоггер под ником mil_alexx.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 400 мл сливок(33%)
- 120 г лука
- 100 г бекона
- соль, мускатный орех
- 160 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Нарезаем картошку тонкими полосками. Можно это сделать в кухонном комбайне.
- Рубаем бекон небольшими кусочками. На сковороде сначала обжариваем бекон, затем добавляем нарезанный лук и, перемешивая, жарим еще 4-5 минут.
- Провариваем картофель в кипятке 5-6 минут. Отдельно в тарелке смешиваем тертый творог, сливки, соль и мускат. Добавляем в эту смесь лук, бекон, картофель и тщательно перемешиваем.
- Картофель выкладываем на дно в несколько рядов. Сверху поливаем остатками соуса.
- Отправляем гратен в духовку. Выпекаем 50 минут при 180С, накрыв фольгой. Затем снимаем фольгу и возвращаем в духовку, чтобы допечь до румяной корочки.
Это идеальный гарнир к праздничному столу или семейному ужину. Также мы рассказывали, как приготовить очень ласковое картофельное пюре.