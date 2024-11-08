Роскошное блюдо из обычного картофеля: как превратить его в аппетитное угощение (видео)

Как приготовить картофельный гратен

Блюда из картофеля – это огромный простор кулинарной фантазии. Мы рассказывали, как приготовить палюшки – блюдо украинской кухни. Теперь перейдем во французский и расскажем, как приготовить нежный картофельный гратен.

Этот гарнир, готовящийся со сливками и беконом — одно из самых вкусных картофельных блюд. Как ее приготовить, рассказал в своем видео кулинарный блоггер под ником mil_alexx.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

400 мл сливок(33%)

120 г лука

100 г бекона

соль, мускатный орех

160 г твердого сыра

Способ приготовления:

Нарезаем картошку тонкими полосками. Можно это сделать в кухонном комбайне. Рубаем бекон небольшими кусочками. На сковороде сначала обжариваем бекон, затем добавляем нарезанный лук и, перемешивая, жарим еще 4-5 минут. Провариваем картофель в кипятке 5-6 минут. Отдельно в тарелке смешиваем тертый творог, сливки, соль и мускат. Добавляем в эту смесь лук, бекон, картофель и тщательно перемешиваем. Картофель выкладываем на дно в несколько рядов. Сверху поливаем остатками соуса. Отправляем гратен в духовку. Выпекаем 50 минут при 180С, накрыв фольгой. Затем снимаем фольгу и возвращаем в духовку, чтобы допечь до румяной корочки.

Это идеальный гарнир к праздничному столу или семейному ужину. Также мы рассказывали, как приготовить очень ласковое картофельное пюре.