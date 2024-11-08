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Роскошное блюдо из обычного картофеля: как превратить его в аппетитное угощение (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт сытной картофельной запеканки
Рецепт сытной картофельной запеканки. Фото 24 канал

Как приготовить картофельный гратен

Блюда из картофеля – это огромный простор кулинарной фантазии. Мы рассказывали, как приготовить палюшки – блюдо украинской кухни. Теперь перейдем во французский и расскажем, как приготовить нежный картофельный гратен.

Этот гарнир, готовящийся со сливками и беконом — одно из самых вкусных картофельных блюд. Как ее приготовить, рассказал в своем видео кулинарный блоггер под ником mil_alexx.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 400 мл сливок(33%)
  • 120 г лука
  • 100 г бекона
  • соль, мускатный орех
  • 160 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Нарезаем картошку тонкими полосками. Можно это сделать в кухонном комбайне.
  2. Рубаем бекон небольшими кусочками. На сковороде сначала обжариваем бекон, затем добавляем нарезанный лук и, перемешивая, жарим еще 4-5 минут.
  3. Провариваем картофель в кипятке 5-6 минут. Отдельно в тарелке смешиваем тертый творог, сливки, соль и мускат. Добавляем в эту смесь лук, бекон, картофель и тщательно перемешиваем.
  4. Картофель выкладываем на дно в несколько рядов. Сверху поливаем остатками соуса.
  5. Отправляем гратен в духовку. Выпекаем 50 минут при 180С, накрыв фольгой. Затем снимаем фольгу и возвращаем в духовку, чтобы допечь до румяной корочки.

Это идеальный гарнир к праздничному столу или семейному ужину. Также мы рассказывали, как приготовить очень ласковое картофельное пюре.

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#Рецепт #Картофель #Запеканка #Гарнир