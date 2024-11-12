Найпростіший рецепт квашеної капусти: її може приготувати кожен (відео)

Квашена капуста з трьох інгредієнтів

Квашена капуста — це для багатьох улюблена заготівля. Ми розповідали, як смачно заквасити її з медом. Тепер ділимось рецептом класичної капусти, в якому всього три інгредієнти: сіль, морква та капуста.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт розповіла, як заквасити капусту у банках. Таку капусту легко зберігати і можна транспортувати. Можна готувати як велику порцію заготівлі, так і маленьку. Капуста виходить дуже смачна, хрустка та апетитна.

Інгредієнти:

капуста — 3 кг

морква — 1 шт.

сіль — 2 ст.л. (з верхом)

Спосіб приготування:

Спочатку нарізаємо капусту. Також натираємо моркву та ретельно перемішуємо капусту з морквою. Солимо капусту та ретельно розминаємо її руками. Добре втрамбовуємо капусту в трилітрову банку. Далі банку з капустою ставимо в глибоку тарілку — капуста обов’язково пускатиме сік. Зверху трохи прикриваємо капусту кришкою та залишаємо її в теплі на три дні. Щодня дерев'яною паличкою чи шпажкою проколюємо капусту так, щоб інструмент досягнув дна. Це потрібно для того, щоб випустити повітря із дна банки, так капуста прокваситься рівномірно та не буде гіркою.

Тривалість заквашування залежить від температури повітря. Саме тому готовність капусти визначаємо на смак. Якщо відчуваєте, що вона вже достатньо кисла, переміщаємо у прохолодне місце для зберігання. Ще через 4-5 днів капусту можна споживати. Також ми ділились рецептом апетитної капусти "Пелюстка".