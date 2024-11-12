Самый простой рецепт квашеной капусты: ее может приготовить каждый (видео)

Квашеная капуста из трех ингредиентов

Квашеная капуста – это для многих любимая заготовка. Мы рассказывали, как вкусно заквасить ее с медом. Теперь делимся рецептом классической капусты, в котором всего три ингредиента: соль, морковь и капуста.

Кулинарная блоггерша Лилия Цвет рассказала, как заквасить капусту в банках. Такую капусту легко хранить и транспортировать можно. Можно готовить как большую порцию заготовки, так и небольшую. Капуста получается очень вкусная, хрустящая и аппетитная.

Ингредиенты:

капуста — 3 кг

морковь – 1 шт.

соль – 2 ст.л. (с верхом)

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Способ приготовления:

Сначала нарезаем капусту. Также натираем морковь и тщательно перемешиваем капусту с морковью. Солим капусту и тщательно разминаем ее руками. Хорошо утрамбовываем капусту в трехлитровую банку. Дальше банку с капустой ставим в глубокую тарелку – капуста обязательно будет пускать сок. Сверху чуть-чуть прикрываем капусту крышкой и оставляем ее в тепле на три дня. Каждый день деревянной палочкой или шпажкой прокалываем капусту так, чтобы инструмент достиг дна. Это нужно для того, чтобы выпустить воздух со дна банки, так что капуста проквасится равномерно и не будет горькой.

Продолжительность заквашивания зависит от температуры воздуха. Именно поэтому готовность капусты определяем по вкусу. Если чувствуете, что она достаточно кислая, перемещаем в прохладное место для хранения. Спустя еще 4-5 дней капусту можно есть. Также мы делились рецептом аппетитной капусты "Лепесток".