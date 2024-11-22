Цей суп нереально смачний та пікантний: ароматна страва, яку варто приготувати восени (відео)

Ароматний супчик — те, що треба восени

Ситні і смачні супи — те, що треба холодної осені. Ми ділились рецептом смачного сирного супу. Тепер розповідаємо, як приготувати ароматну страву на основі сочевиці. Супчик виходить дуже смачним.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Вдома Смачніше". Імбир, часник, цибуля, сочевиця та спеції створюють особливу страву — пікантну, апетитну і дуже смачну.

Інгредієнти:

1 середня цибулина

1 середня морквина

шматочок свіжого імбиру

1 зубчик часнику

300 г курячого м’яса

200 г помаранчевої сочевиці

олія для смаження

паприка солодка та гостра

коріандр

кориця

сіль

1200 мл води

зелень

грінки

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву чистимо, нарізаємо на кубики. Імбир чистимо, шкрябаючи, наче молоду картоплю. Потім натираємо його на тертці. Зубчик часнику вичавлюємо. М’ясо нарізаємо кубиком. Сочевицю два-три рази промиваємо водою. На середній вогонь ставимо велику каструлю, в неї наливаємо 2-3 ложки олії. Починаємо обсмажувати цибулю, коли вона трохи зазолотиться, додаємо часник та імбир, смажимо 1 хвилину. Додаємо моркву та теж обсмажуємо. Додаємо курятину, через 5 хвилин додаємо спеції. Ретельно перемішуємо, додаємо сочевицю та заливаємо водою, солимо та додаємо листок лавру. Коли закипить, зменшуємо вогонь і прикриваємо кришкою, залишаючи отвір. Варимо, помішуючи, 25 хвилин. В кінці перемішуємо, куштуємо на сіль, вимикаємо вогонь та залишаємо настоятись 10 хвилин. Тим часом смажимо грінки на декількох краплях олії.

Це дуже смачна і ситна страва. Ще й приготувати її можна швидко і просто. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний фарширований перець.