Цей суп нереально смачний та пікантний: ароматна страва, яку варто приготувати восени (відео)
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Ароматний супчик — те, що треба восени
Ситні і смачні супи — те, що треба холодної осені. Ми ділились рецептом смачного сирного супу. Тепер розповідаємо, як приготувати ароматну страву на основі сочевиці. Супчик виходить дуже смачним.
Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Вдома Смачніше". Імбир, часник, цибуля, сочевиця та спеції створюють особливу страву — пікантну, апетитну і дуже смачну.
Інгредієнти:
- 1 середня цибулина
- 1 середня морквина
- шматочок свіжого імбиру
- 1 зубчик часнику
- 300 г курячого м’яса
- 200 г помаранчевої сочевиці
- олія для смаження
- паприка солодка та гостра
- коріандр
- кориця
- сіль
- 1200 мл води
- зелень
- грінки
Спосіб приготування:
- Цибулю та моркву чистимо, нарізаємо на кубики. Імбир чистимо, шкрябаючи, наче молоду картоплю. Потім натираємо його на тертці.
- Зубчик часнику вичавлюємо. М’ясо нарізаємо кубиком. Сочевицю два-три рази промиваємо водою.
- На середній вогонь ставимо велику каструлю, в неї наливаємо 2-3 ложки олії. Починаємо обсмажувати цибулю, коли вона трохи зазолотиться, додаємо часник та імбир, смажимо 1 хвилину.
- Додаємо моркву та теж обсмажуємо. Додаємо курятину, через 5 хвилин додаємо спеції. Ретельно перемішуємо, додаємо сочевицю та заливаємо водою, солимо та додаємо листок лавру.
- Коли закипить, зменшуємо вогонь і прикриваємо кришкою, залишаючи отвір. Варимо, помішуючи, 25 хвилин.
- В кінці перемішуємо, куштуємо на сіль, вимикаємо вогонь та залишаємо настоятись 10 хвилин. Тим часом смажимо грінки на декількох краплях олії.
Це дуже смачна і ситна страва. Ще й приготувати її можна швидко і просто. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний фарширований перець.