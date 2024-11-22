Этот суп нереально вкусный и пикантный: ароматное блюдо, которое следует приготовить осенью (видео)
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Ароматный супчик — то, что нужно осенью
Сытные и вкусные супы – то, что нужно холодной осенью. Мы делились рецептом вкусного сырного супа. Теперь рассказываем, как приготовить ароматное блюдо на основе чечевицы. Супчик получается очень вкусным.
Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Дома Вкуснее". Имбирь, чеснок, лук, чечевица и специи создают особое блюдо — пикантное, аппетитное и очень вкусное.
Ингредиенты:
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковка
- кусочек свежего имбиря
- 1 зубчик чеснока
- 300 г куриного мяса
- 200 г оранжевой чечевицы
- масло для жарки
- паприка сладкая и острая
- кориандр
- корица
- соль
- 1200 мл воды
- зелень
- гренки
Способ приготовления:
- Лук и морковь чистим, нарезаем на кубики. Имбирь чистим как молодой картофель. Затем натираем его на терке.
- Зубчик чеснока выжимаем. Мясо нарезаем кубиком. Чечевицу два-три раза промываем водой.
- На средний огонь ставим большую кастрюлю, в нее наливаем 2-3 ложки растительного масла. Начинаем обжаривать лук, когда он немного позолотится, добавляем чеснок и имбирь, жарим 1 минуту.
- Добавляем морковь и тоже обжариваем. Добавляем курятину, через 5 минут добавляем специи. Тщательно перемешиваем, добавляем чечевицу и заливаем водой, солим и добавляем лист лавра.
- Когда закипит, убавляем огонь и прикрываем крышкой, оставляя отверстие. Варим помешивая 25 минут.
- В конце перемешиваем, пробуем на соль, выключаем огонь и оставляем настояться 10 минут. Тем временем жарим гренки на нескольких каплях растительного масла.
Это очень вкусное и сытное блюдо. Еще и приготовить его можно быстро и просто. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший фаршированный перец.