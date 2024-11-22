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Этот суп нереально вкусный и пикантный: ароматное блюдо, которое следует приготовить осенью (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Удачный рецепт сытного супа
Удачный рецепт сытного супа

Ароматный супчик — то, что нужно осенью

Сытные и вкусные супы – то, что нужно холодной осенью. Мы делились рецептом вкусного сырного супа. Теперь рассказываем, как приготовить ароматное блюдо на основе чечевицы. Супчик получается очень вкусным.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Дома Вкуснее". Имбирь, чеснок, лук, чечевица и специи создают особое блюдо — пикантное, аппетитное и очень вкусное.

Ингредиенты:

  • 1 средняя луковица
  • 1 средняя морковка
  • кусочек свежего имбиря
  • 1 зубчик чеснока
  • 300 г куриного мяса
  • 200 г оранжевой чечевицы
  • масло для жарки
  • паприка сладкая и острая
  • кориандр
  • корица
  • соль
  • 1200 мл воды
  • зелень
  • гренки

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь чистим, нарезаем на кубики. Имбирь чистим как молодой картофель. Затем натираем его на терке.
  2. Зубчик чеснока выжимаем. Мясо нарезаем кубиком. Чечевицу два-три раза промываем водой.
  3. На средний огонь ставим большую кастрюлю, в нее наливаем 2-3 ложки растительного масла. Начинаем обжаривать лук, когда он немного позолотится, добавляем чеснок и имбирь, жарим 1 минуту.
  4. Добавляем морковь и тоже обжариваем. Добавляем курятину, через 5 минут добавляем специи. Тщательно перемешиваем, добавляем чечевицу и заливаем водой, солим и добавляем лист лавра.
  5. Когда закипит, убавляем огонь и прикрываем крышкой, оставляя отверстие. Варим помешивая 25 минут.
  6. В конце перемешиваем, пробуем на соль, выключаем огонь и оставляем настояться 10 минут. Тем временем жарим гренки на нескольких каплях растительного масла.

Это очень вкусное и сытное блюдо. Еще и приготовить его можно быстро и просто. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший фаршированный перец.

Теги:
#Рецепт #Имбирь #Суп #Чечевица