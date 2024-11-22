Этот суп нереально вкусный и пикантный: ароматное блюдо, которое следует приготовить осенью (видео)

Ароматный супчик — то, что нужно осенью

Сытные и вкусные супы – то, что нужно холодной осенью. Мы делились рецептом вкусного сырного супа. Теперь рассказываем, как приготовить ароматное блюдо на основе чечевицы. Супчик получается очень вкусным.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Дома Вкуснее". Имбирь, чеснок, лук, чечевица и специи создают особое блюдо — пикантное, аппетитное и очень вкусное.

Ингредиенты:

1 средняя луковица

1 средняя морковка

кусочек свежего имбиря

1 зубчик чеснока

300 г куриного мяса

200 г оранжевой чечевицы

масло для жарки

паприка сладкая и острая

кориандр

корица

соль

1200 мл воды

зелень

гренки

Способ приготовления:

Лук и морковь чистим, нарезаем на кубики. Имбирь чистим как молодой картофель. Затем натираем его на терке. Зубчик чеснока выжимаем. Мясо нарезаем кубиком. Чечевицу два-три раза промываем водой. На средний огонь ставим большую кастрюлю, в нее наливаем 2-3 ложки растительного масла. Начинаем обжаривать лук, когда он немного позолотится, добавляем чеснок и имбирь, жарим 1 минуту. Добавляем морковь и тоже обжариваем. Добавляем курятину, через 5 минут добавляем специи. Тщательно перемешиваем, добавляем чечевицу и заливаем водой, солим и добавляем лист лавра. Когда закипит, убавляем огонь и прикрываем крышкой, оставляя отверстие. Варим помешивая 25 минут. В конце перемешиваем, пробуем на соль, выключаем огонь и оставляем настояться 10 минут. Тем временем жарим гренки на нескольких каплях растительного масла.

Это очень вкусное и сытное блюдо. Еще и приготовить его можно быстро и просто. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший фаршированный перец.