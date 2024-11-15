Загортаємо лаваш у сосиску та отримуємо розкішний перекус: ці "шашлички" не залишать нікого байдужим (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт смачної закуски з сосисок, сиру та лаваша
Цікаві закуски можуть значно урізноманітнити ваше щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати гриби дуже смачно. Тепер ділимось рецептом смачного перекусу з лаваша та сосисок.
Ці "шашлички" не залишать байдужими нікого. Вони хрусткі, ситні та золотисті. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком katia_cooking.
Інгредієнти:
- Лаваш
- Плавлений сир
- Сосиска
- Бекон
- Яйця
- Борошно
- Панірувальні сухарі
- Рослинна олія
Спосіб приготування:
- Сосиску очищаємо від плівки (якщо вона є). Обгортаємо беконом.
- На лаваш викладаємо шматочки сиру. На той самий край кладемо сосиску та скручуємо в рулетик.
- Нарізаємо невеликими шайбами. Насаджуємо їх на шпажку по 3-4 штуки на одну.
- Обвалюємо наші "шашлички" спочатку в борошні, далі в яйцях та панірувальних сухарях. Обсмажуємо їх з усіх сторін до золотистого кольору — довго смажити не потрібно — вистачить по 20 секунд на кожну сторону.
Перекус дуже смачний, хрусткий та ароматний. Відмінно підходить для сеансу перегляду фільмів. Також ми розповідали, як приготувати вдома паштет з курки.