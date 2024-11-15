Загортаємо лаваш у сосиску та отримуємо розкішний перекус: ці "шашлички" не залишать нікого байдужим (відео)

Рецепт смачної закуски з сосисок, сиру та лаваша

Цікаві закуски можуть значно урізноманітнити ваше щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати гриби дуже смачно. Тепер ділимось рецептом смачного перекусу з лаваша та сосисок.

Ці "шашлички" не залишать байдужими нікого. Вони хрусткі, ситні та золотисті. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком katia_cooking.

Інгредієнти:

Лаваш

Плавлений сир

Сосиска

Бекон

Яйця

Борошно

Панірувальні сухарі

Рослинна олія

Спосіб приготування:

Сосиску очищаємо від плівки (якщо вона є). Обгортаємо беконом. На лаваш викладаємо шматочки сиру. На той самий край кладемо сосиску та скручуємо в рулетик. Нарізаємо невеликими шайбами. Насаджуємо їх на шпажку по 3-4 штуки на одну. Обвалюємо наші "шашлички" спочатку в борошні, далі в яйцях та панірувальних сухарях. Обсмажуємо їх з усіх сторін до золотистого кольору — довго смажити не потрібно — вистачить по 20 секунд на кожну сторону.

Перекус дуже смачний, хрусткий та ароматний. Відмінно підходить для сеансу перегляду фільмів. Також ми розповідали, як приготувати вдома паштет з курки.