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Достатньо змішати лише три інгредієнти: ці смачні кокосові кульки приготує навіть дитина (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Кокосове печиво без борошна
Кокосове печиво без борошна. Фото Youtube

Швидкий рецепт ароматного печива

Якщо ви любите домашню випічку, але не відчуваєте сил готувати навіть лінивий "Наполеон", кокосове печиво з усього трьох інгредієнтів стане справжнім порятунком. Цей десерт підкорює своєю простотою приготування, насиченим смаком та дивовижним ароматом. Приготування не вимагає спеціальних навичок або рідкісних продуктів — все необхідне напевно знайдеться у вашій кухонній шафі.

Особливість рецепта, яким поділилася блогер Юлія Котова, у тому, що печиво не вимагає використання борошна чи олії. Ще один плюс цього десерту – універсальність. Ви можете легко адаптувати рецепт, додавши дрібку ванілі, трохи цедри лимона або шоколадні краплі, щоб урізноманітнити смак.

Інгредієнти:

  • Яйця — 3 шт.;
  • Сіль — 2 г;
  • Цукор — 100 г;
  • Кокосова стружка — 250 г.

Спосіб приготування:

  1. Яйця вибиваємо в миску, додаємо сіль і трохи збиваємо вінчиком.
  2. До яєць додаємо цукор і збиваємо масу міксером. Довго збивати не треба. Суміш має побіліти та стати густішою.
  3. Висипаємо в миску кокосову стружку та добре розмішуємо. Залишаємо на 17 хвилин, щоб кокос ввібрав рідину.
  4. Формуємо з тіста кульки та викладаємо на пергамент. Запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 17 хвилин.

Спробуйте цей простий і смачний рецепт, щоб порадувати себе та близьких ароматним домашнім десертом!

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати десерт з хурми. Запікати його не доведеться.

Теги:
#Печиво #Рецепти #Випічка #Десерт