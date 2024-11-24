Достаточно смешать всего три ингредиента: эти вкусные кокосовые шарики приготовит даже ребенок (видео)
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Быстрый рецепт ароматного печенья
Если вы любите домашнюю выпечку, но не чувствуете в себе силы готовить даже ленивый "Наполеон", кокосовое печенье из всего трех ингредиентов станет настоящим спасением. Этот десерт покоряет своей простотой приготовления, насыщенным вкусом и удивительным ароматом. Приготовление не требует специальных навыков или редких продуктов — все необходимое наверняка найдется в вашем кухонном шкафу.
Особенность рецепта, которым поделилась блогер Юлия Котова, в том, что печенье не требует использования муки или масла. Еще один плюс этого десерта — универсальность. Вы можете легко адаптировать рецепт, добавив щепотку ванили, немного цедры лимона или шоколадные капли, чтобы разнообразить вкус.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.;
- Соль — 2 г;
- Сахар — 100 г;
- Кокосовая стружка — 250 г.
Способ приготовления:
- Яйца выбиваем в миску, добавляем соль и немного взбиваем венчиком.
- К яйцам добавляем сахар и взбиваем массу миксером. Долго взбивать не нужно. Смесь должна побелеть и стать гуще.
- Высыпаем в миску кокосовую стружку и хорошо размешиваем. Оставляем на 17 минут, чтобы кокос впитал жидкость.
- Формируем из теста шарики и выкладываем на пергамент. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 17 минут.
Попробуйте этот простой и вкусный рецепт, чтобы порадовать себя и близких ароматным домашним десертом!
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