Достаточно смешать всего три ингредиента: эти вкусные кокосовые шарики приготовит даже ребенок (видео)

Быстрый рецепт ароматного печенья

Если вы любите домашнюю выпечку, но не чувствуете в себе силы готовить даже ленивый "Наполеон", кокосовое печенье из всего трех ингредиентов станет настоящим спасением. Этот десерт покоряет своей простотой приготовления, насыщенным вкусом и удивительным ароматом. Приготовление не требует специальных навыков или редких продуктов — все необходимое наверняка найдется в вашем кухонном шкафу.

Особенность рецепта, которым поделилась блогер Юлия Котова, в том, что печенье не требует использования муки или масла. Еще один плюс этого десерта — универсальность. Вы можете легко адаптировать рецепт, добавив щепотку ванили, немного цедры лимона или шоколадные капли, чтобы разнообразить вкус.

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.;

Соль — 2 г;

Сахар — 100 г;

Кокосовая стружка — 250 г.

Способ приготовления:

Яйца выбиваем в миску, добавляем соль и немного взбиваем венчиком. К яйцам добавляем сахар и взбиваем массу миксером. Долго взбивать не нужно. Смесь должна побелеть и стать гуще. Высыпаем в миску кокосовую стружку и хорошо размешиваем. Оставляем на 17 минут, чтобы кокос впитал жидкость. Формируем из теста шарики и выкладываем на пергамент. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 17 минут.

Попробуйте этот простой и вкусный рецепт, чтобы порадовать себя и близких ароматным домашним десертом!

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