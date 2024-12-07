Без грама м’яса, а ситно і смачно: цю старовинну страву готують поколіннями (ВІДЕО)

Як приготувати квасолю особливо смачно

Українська кухня багата на пісні страви. Ми ділились рецептом пампухів, які готують на Святвечір. Тепер розповімо як приготувати ситну і смачну страву на основі квасолі. Вона тушкується в соусі, і виходить настільки смачна та ароматна, що ніякого м’яса і не треба.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня як релакс". Ця страва з квасолі має назву Пасуля Дзьобачка.

Інгредієнти:

2 склянки сушеної квасолі

3-4 ст. л. олії

1 велика цибулина

пучок зелені

2-3 зубці часнику

2 ст. л. аджики

2 ст. л. томатної пасти

150 мл відвару з квасолі

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. хмелі-сунелі

0,5 ч. л. меленого перцю

1 ст. л. базиліку

1 ч. л. коріандру

Спосіб приготування:

Квасолю замочуємо звечора. Відварюємо до готовності, але воду, в якій вона варилася, не зливаємо — залишаємо 150 мл. Одну велику цибулину подрібнюємо. Відразу нарізаємо зелень. На розігріту пательню наливаємо 3-4 столові ложки олії та смажимо цибулю до апетитного золотистого кольору. Додаємо прянощі, вони під дією теплової обробки максимально розкриють свої аромати. Одразу додаємо аджику та томатну пасту. Також викладаємо подрібнену зелень. Солимо, перчимо і через кілька хвилин вливаємо відвар з квасолі. Перемішуємо та додаємо квасолю. Тушкуємо все разом 5 хвилин, аби квасоля увібрала в себе всі смаки та аромати соусу, в якому тушкується. Додаємо часник та випаровуємо зайву вологу.

Після цього ароматну, поживну та смачну українську страву можна подавати до столу. Також ми розповідали, як смачно приготувати картоплю.