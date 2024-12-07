Без грама м’яса, а ситно і смачно: цю старовинну страву готують поколіннями (ВІДЕО)
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Як приготувати квасолю особливо смачно
Українська кухня багата на пісні страви. Ми ділились рецептом пампухів, які готують на Святвечір. Тепер розповімо як приготувати ситну і смачну страву на основі квасолі. Вона тушкується в соусі, і виходить настільки смачна та ароматна, що ніякого м’яса і не треба.
Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня як релакс". Ця страва з квасолі має назву Пасуля Дзьобачка.
Інгредієнти:
- 2 склянки сушеної квасолі
- 3-4 ст. л. олії
- 1 велика цибулина
- пучок зелені
- 2-3 зубці часнику
- 2 ст. л. аджики
- 2 ст. л. томатної пасти
- 150 мл відвару з квасолі
- 0,5 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. хмелі-сунелі
- 0,5 ч. л. меленого перцю
- 1 ст. л. базиліку
- 1 ч. л. коріандру
Спосіб приготування:
- Квасолю замочуємо звечора. Відварюємо до готовності, але воду, в якій вона варилася, не зливаємо — залишаємо 150 мл.
- Одну велику цибулину подрібнюємо. Відразу нарізаємо зелень. На розігріту пательню наливаємо 3-4 столові ложки олії та смажимо цибулю до апетитного золотистого кольору.
- Додаємо прянощі, вони під дією теплової обробки максимально розкриють свої аромати. Одразу додаємо аджику та томатну пасту. Також викладаємо подрібнену зелень.
- Солимо, перчимо і через кілька хвилин вливаємо відвар з квасолі. Перемішуємо та додаємо квасолю.
- Тушкуємо все разом 5 хвилин, аби квасоля увібрала в себе всі смаки та аромати соусу, в якому тушкується. Додаємо часник та випаровуємо зайву вологу.
Після цього ароматну, поживну та смачну українську страву можна подавати до столу. Також ми розповідали, як смачно приготувати картоплю.