Без грамма мяса, а сытно и вкусно: это старинное блюдо готовят поколениями (ВИДЕО)

Как приготовить фасоль особенно вкусно

Украинская кухня богата песнями. Мы делились рецептом пампухов, которые готовят на сочельник. Теперь расскажем, как приготовить сытное и вкусное блюдо на основе фасоли. Она тушится в соусе и получается настолько вкусная и ароматная, что никакого мяса и не надо.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня как релакс". Это блюдо из фасоли называется "Пасуля Дзёбачка".

Ингредиенты:

2 стакана сушеной фасоли

3-4 ст. л. масла

1 большая луковица

пучок зелени

2-3 зубца чеснока

2 ст. л. аджики

2 ст. л. томатной пасты

150 мл отвара из фасоли

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. хмели-сунели

0,5 ч. л. молотого перца

1 ст. л. базилика

1 час. л. кориандра

Способ приготовления:

Фасоль замачиваем с вечера. Отвариваем до готовности, но воду, в которой она варилась, не сливаем – оставляем 150 мл. Одну крупную луковицу измельчаем. Сразу нарезаем зелень. Добавляем пряности, они под действием тепловой обработки максимально раскроют свои ароматы. Солим, перчим и через несколько минут вливаем отвар из фасоли и перемешиваем. Тушим все вместе 5 минут, чтобы фасоль впитала все вкусы и ароматы соуса, в котором тушится. Добавляем чеснок и испаряем лишнюю влагу.

После этого ароматное, питательное и вкусное украинское блюдо можно подавать на стол. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить картошку.