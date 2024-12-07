Без грамма мяса, а сытно и вкусно: это старинное блюдо готовят поколениями (ВИДЕО)
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Как приготовить фасоль особенно вкусно
Украинская кухня богата песнями. Мы делились рецептом пампухов, которые готовят на сочельник. Теперь расскажем, как приготовить сытное и вкусное блюдо на основе фасоли. Она тушится в соусе и получается настолько вкусная и ароматная, что никакого мяса и не надо.
Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня как релакс". Это блюдо из фасоли называется "Пасуля Дзёбачка".
Ингредиенты:
- 2 стакана сушеной фасоли
- 3-4 ст. л. масла
- 1 большая луковица
- пучок зелени
- 2-3 зубца чеснока
- 2 ст. л. аджики
- 2 ст. л. томатной пасты
- 150 мл отвара из фасоли
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. хмели-сунели
- 0,5 ч. л. молотого перца
- 1 ст. л. базилика
- 1 час. л. кориандра
Способ приготовления:
- Фасоль замачиваем с вечера. Отвариваем до готовности, но воду, в которой она варилась, не сливаем – оставляем 150 мл.
- Одну крупную луковицу измельчаем. Сразу нарезаем зелень.
- Добавляем пряности, они под действием тепловой обработки максимально раскроют свои ароматы.
- Солим, перчим и через несколько минут вливаем отвар из фасоли и перемешиваем.
- Тушим все вместе 5 минут, чтобы фасоль впитала все вкусы и ароматы соуса, в котором тушится. Добавляем чеснок и испаряем лишнюю влагу.
После этого ароматное, питательное и вкусное украинское блюдо можно подавать на стол. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить картошку.