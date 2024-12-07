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Без грамма мяса, а сытно и вкусно: это старинное блюдо готовят поколениями (ВИДЕО)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт сытного блюда
Прекрасный рецепт сытного блюда. Фото Кухня как релакс

Как приготовить фасоль особенно вкусно

Украинская кухня богата песнями. Мы делились рецептом пампухов, которые готовят на сочельник. Теперь расскажем, как приготовить сытное и вкусное блюдо на основе фасоли. Она тушится в соусе и получается настолько вкусная и ароматная, что никакого мяса и не надо.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня как релакс". Это блюдо из фасоли называется "Пасуля Дзёбачка".

Ингредиенты:

  • 2 стакана сушеной фасоли
  • 3-4 ст. л. масла
  • 1 большая луковица
  • пучок зелени
  • 2-3 зубца чеснока
  • 2 ст. л. аджики
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 150 мл отвара из фасоли
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. хмели-сунели
  • 0,5 ч. л. молотого перца
  • 1 ст. л. базилика
  • 1 час. л. кориандра

Способ приготовления:

  1. Фасоль замачиваем с вечера. Отвариваем до готовности, но воду, в которой она варилась, не сливаем – оставляем 150 мл.
  2. Одну крупную луковицу измельчаем. Сразу нарезаем зелень.
  3. Добавляем пряности, они под действием тепловой обработки максимально раскроют свои ароматы.
  4. Солим, перчим и через несколько минут вливаем отвар из фасоли и перемешиваем.
  5. Тушим все вместе 5 минут, чтобы фасоль впитала все вкусы и ароматы соуса, в котором тушится. Добавляем чеснок и испаряем лишнюю влагу.

После этого ароматное, питательное и вкусное украинское блюдо можно подавать на стол. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить картошку.

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#Рецепт #Фасоль #Піст