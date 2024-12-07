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Экономный салат, который нравится всем: яркая закуска на праздничный стол (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Сытный салат из печени
Сытный салат из печени. Фото Скриншот из видео

Этот салат очень вкусный и экономный

Салаты это очень удобно, ведь они могут быть сытными, вкусными и довольно разнообразными. Мы рассказывали, как вкуснее приготовить винегрет. Теперь делимся рецептом вкусного салатика с печенью.

Он простой, яркий и сытный, и готовится быстро. Продукты нужны самые простые, поэтому закуска получается достаточно экономной. Как ее приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Ukrainian Food".

Ингредиенты:

  • печень – 400 г
  • соль и перец – по вкусу
  • масло для жарки
  • морковь по-корейски — 150 г
  • сладкий перец — 1 шт
  • сыр — 100 г
  • кукуруза – 150 г
  • майонез – 1 ст. кровати
  • йогурт — 30 г
  • чеснок — 1 г

Способ приготовления:

  1. Печень зачищаем и нарезаем небольшими кусочками. Сковороду с маслом разогреваем.
  2. Когда печень будет почти готова, добавляем соль и перец.
  3. Сладкий перец нарезаем полосками. Перекладываем сразу в салатник.
  4. Морковь немного нарезаем и перекладываем в остальные продукты. Добавляем консервированную кукурузу.
  5. Для соуса соединяем майонез, йогурт и чеснок. Заправляем салат, тщательно перемешиваем.

Это очень сытно, идеально подходит как к праздничному столу, так и на каждый день. Также мы делились рецептом аппетитного рулета из курицы.

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#Рецепт #Салат #Печень #Закуска