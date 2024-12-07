Экономный салат, который нравится всем: яркая закуска на праздничный стол (видео)

Этот салат очень вкусный и экономный

Салаты это очень удобно, ведь они могут быть сытными, вкусными и довольно разнообразными. Мы рассказывали, как вкуснее приготовить винегрет. Теперь делимся рецептом вкусного салатика с печенью.

Он простой, яркий и сытный, и готовится быстро. Продукты нужны самые простые, поэтому закуска получается достаточно экономной. Как ее приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Ukrainian Food".

Ингредиенты:

печень – 400 г

соль и перец – по вкусу

масло для жарки

морковь по-корейски — 150 г

сладкий перец — 1 шт

сыр — 100 г

кукуруза – 150 г

майонез – 1 ст. кровати

йогурт — 30 г

чеснок — 1 г

Способ приготовления:

Печень зачищаем и нарезаем небольшими кусочками. Сковороду с маслом разогреваем. Когда печень будет почти готова, добавляем соль и перец. Сладкий перец нарезаем полосками. Перекладываем сразу в салатник. Морковь немного нарезаем и перекладываем в остальные продукты. Добавляем консервированную кукурузу. Для соуса соединяем майонез, йогурт и чеснок. Заправляем салат, тщательно перемешиваем.

Это очень сытно, идеально подходит как к праздничному столу, так и на каждый день. Также мы делились рецептом аппетитного рулета из курицы.