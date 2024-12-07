Экономный салат, который нравится всем: яркая закуска на праздничный стол (видео)
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Этот салат очень вкусный и экономный
Салаты это очень удобно, ведь они могут быть сытными, вкусными и довольно разнообразными. Мы рассказывали, как вкуснее приготовить винегрет. Теперь делимся рецептом вкусного салатика с печенью.
Он простой, яркий и сытный, и готовится быстро. Продукты нужны самые простые, поэтому закуска получается достаточно экономной. Как ее приготовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Ukrainian Food".
Ингредиенты:
- печень – 400 г
- соль и перец – по вкусу
- масло для жарки
- морковь по-корейски — 150 г
- сладкий перец — 1 шт
- сыр — 100 г
- кукуруза – 150 г
- майонез – 1 ст. кровати
- йогурт — 30 г
- чеснок — 1 г
Способ приготовления:
- Печень зачищаем и нарезаем небольшими кусочками. Сковороду с маслом разогреваем.
- Когда печень будет почти готова, добавляем соль и перец.
- Сладкий перец нарезаем полосками. Перекладываем сразу в салатник.
- Морковь немного нарезаем и перекладываем в остальные продукты. Добавляем консервированную кукурузу.
- Для соуса соединяем майонез, йогурт и чеснок. Заправляем салат, тщательно перемешиваем.
Это очень сытно, идеально подходит как к праздничному столу, так и на каждый день. Также мы делились рецептом аппетитного рулета из курицы.