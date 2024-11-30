Цей розкішний салат гості проситимуть з собою: оригінальна "Луцька" закуска (відео)

Всі інгредієнти відмінно поєднуються між собою

Святкові закуски хочеться готувати та подавати оригінально та цікаво. Ми розповідали, як смачно подати сир на застілля. Тепер ділимось рецептом апетитного хрусткого салату.

Закуска "Луцька" — це справжня симфонія смаку. Якщо поставите її на святковий стіл, гості не лише все з’їдять, а й проситимуть приготувати ще і забрати з собою. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Смаколик.юа".

Інгредієнти:

2 середніх цибулини

100-150 мл оцту

3 яйця

3 ст. л. молока

250 г копченої ковбаси

100 г твердого сиру

100 г солоних огірків

4 ст. л. кукурудзи

200 г майонезу

50 г сухариків

зелень

сіль, перець

Спосіб приготування:

Перш за все, маринуємо цибулю. Нарізаємо її тоненькою соломкою. Заливаємо її оцтом та відставляємо. Поки цибуля маринується, готуємо яєчні млинці. Вибиваємо у мисочку яйця, додаємо дрібку солі та молока. Збиваємо виделкою. Змащуємо сковорідку олією та смажимо тоненькі млинці. Кукурудзу відкидаємо на сито — з неї повинна стекти рідина. Коли млинці охолонуть, скручуємо їх в рулетики та нарізаємо тонкою соломкою. Ковбасу, твердий сир та солоні огірки нарізаємо соломкою. Зелень дрібно кришимо. В глибоку миску викладаємо млинці, кукурудзу. З цибулі зливаємо оцет та теж додаємо її до салату. Додаємо сир, огірки та твердий сир. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо до смаку. Перед самою подачею посипаємо салат зеленню та сухариками.

Цей салат хрусткий, апетитний та має збалансований смак. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачну страву з картоплі та часнику.