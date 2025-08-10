Кабачки, які зникають ще на деку: пармезан, спеції і 15 хвилин часу

Легкий смачний обід чи вечеря

Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який часто використовують у приготуванні різноманітних страв: від легких салатів до гарячих запіканок. З кабачків навіть варять варення, що додає їм несподівану солодку нотку.

Але сьогодні ми приготуємо просту і смачну страву — запечені кабачки з пармезаном, які відмінно підійдуть як гарнір або легка закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smakoluk.ua".

Як приготувати кабачки з пармезаном

Інгредієнти:

кабачки – 3 невеликих молодих;

олія – 2-3 ст.л;

італійські трави – 1 ч.л;

пармезан – 3 ст.л;

сухий часник – 0.5 ч.л;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування: