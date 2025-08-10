Кабачки, які зникають ще на деку: пармезан, спеції і 15 хвилин часу
Легкий смачний обід чи вечеря
Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який часто використовують у приготуванні різноманітних страв: від легких салатів до гарячих запіканок. З кабачків навіть варять варення, що додає їм несподівану солодку нотку.
Але сьогодні ми приготуємо просту і смачну страву — запечені кабачки з пармезаном, які відмінно підійдуть як гарнір або легка закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smakoluk.ua".
Як приготувати кабачки з пармезаном
Інгредієнти:
- кабачки – 3 невеликих молодих;
- олія – 2-3 ст.л;
- італійські трави – 1 ч.л;
- пармезан – 3 ст.л;
- сухий часник – 0.5 ч.л;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Нарізати кабачки кільцями товщиною 7-8 мм.
- Додати олію і перемішати, щоб кабачки були покриті з усіх сторін.
- Додати італійські трави, сухий часник, сіль, перець і пармезан.
- Гарно перемішати всі інгредієнти.
- Викласти кабачки в аерогриль або на деко для духовки.
- Запікати або смажити при температурі 170°С близько 15 хвилин до стану "аль денте".