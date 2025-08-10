Рус

Кабачки, які зникають ще на деку: пармезан, спеції і 15 хвилин часу

Марія Швець
Соковито, ароматно, яскраво
Соковито, ароматно, яскраво. Фото instagram.com

Легкий смачний обід чи вечеря

Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який часто використовують у приготуванні різноманітних страв: від легких салатів до гарячих запіканок. З кабачків навіть варять варення, що додає їм несподівану солодку нотку.

Але сьогодні ми приготуємо просту і смачну страву — запечені кабачки з пармезаном, які відмінно підійдуть як гарнір або легка закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smakoluk.ua".

Як приготувати кабачки з пармезаном

Інгредієнти:

  • кабачки – 3 невеликих молодих;
  • олія – 2-3 ст.л;
  • італійські трави – 1 ч.л;
  • пармезан – 3 ст.л;
  • сухий часник – 0.5 ч.л;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати кабачки кільцями товщиною 7-8 мм.
  2. Додати олію і перемішати, щоб кабачки були покриті з усіх сторін.
  3. Додати італійські трави, сухий часник, сіль, перець і пармезан.
  4. Гарно перемішати всі інгредієнти.
  5. Викласти кабачки в аерогриль або на деко для духовки.
  6. Запікати або смажити при температурі 170°С близько 15 хвилин до стану "аль денте".
