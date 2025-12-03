Холодець за пів години: просто додайте один інгредієнт і забудьте про довге варіння (відео)
-
-
"Лінивий" холодець з тушонки готується в рази швидше, тримає форму і має насичений смак
На приготування холодцю зазвичай потрібно щонайменше 3–4 години. Але якщо скористатися рецептом лінивого холодцю з тушонки, можна значно скоротити час і отримати смачну та поживну страву всього за пів години.
Цей рецепт в Instagram опублікувала Валентина Кожухар. Попри спрощену технологію приготування, такий холодець майже не поступається класичному варіанту смаком і чудово тримає форму після застигання.
Інгредієнти
- 1 банка тушонки
- 9 г желатину
- 450 мл гарячої води
- 2-3 зубчики часнику
- Сіль до смаку
Етапи приготування
- У гарячу воду (не кип’яток) всипати желатин та розмішати.
- У глибокій ємності розімнути м’ясо з консерви та додати часник. Розкласти у форми та розрівняти.
- У воду з желатином додати сіль. Розлити у форми з м'ясом.
- Поставити форми з холодцем у холодильник до повного застигання.