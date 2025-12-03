Рус

Холодець за пів години: просто додайте один інгредієнт і забудьте про довге варіння (відео)

Наталя Граковська
Холодець можна готувати з тушонки
Холодець можна готувати з тушонки. Фото karavan.ua

"Лінивий" холодець з тушонки готується в рази швидше, тримає форму і має насичений смак

На приготування холодцю зазвичай потрібно щонайменше 3–4 години. Але якщо скористатися рецептом лінивого холодцю з тушонки, можна значно скоротити час і отримати смачну та поживну страву всього за пів години.

Цей рецепт в Instagram опублікувала Валентина Кожухар. Попри спрощену технологію приготування, такий холодець майже не поступається класичному варіанту смаком і чудово тримає форму після застигання.

Інгредієнти

  • 1 банка тушонки
  • 9 г желатину
  • 450 мл гарячої води
  • 2-3 зубчики часнику
  • Сіль до смаку

Етапи приготування

  1. У гарячу воду (не кип’яток) всипати желатин та розмішати.
  2. У глибокій ємності розімнути м’ясо з консерви та додати часник. Розкласти у форми та розрівняти.
  3. У воду з желатином додати сіль. Розлити у форми з м'ясом.
  4. Поставити форми з холодцем у холодильник до повного застигання.
