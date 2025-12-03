Холодець за пів години: просто додайте один інгредієнт і забудьте про довге варіння (відео)

"Лінивий" холодець з тушонки готується в рази швидше, тримає форму і має насичений смак

На приготування холодцю зазвичай потрібно щонайменше 3–4 години. Але якщо скористатися рецептом лінивого холодцю з тушонки, можна значно скоротити час і отримати смачну та поживну страву всього за пів години.

Цей рецепт в Instagram опублікувала Валентина Кожухар. Попри спрощену технологію приготування, такий холодець майже не поступається класичному варіанту смаком і чудово тримає форму після застигання.

Інгредієнти

1 банка тушонки

9 г желатину

450 мл гарячої води

2-3 зубчики часнику

Сіль до смаку

Етапи приготування