Бюджетні, але мають розкішний вигляд: як приготувати курячі стегна на новорічний стіл (відео)

Наталя Граковська
Соковиті курячі стегна
Соковиті курячі стегна. Фото Колаж "Телеграфу"

Варіант святкової страви без зайвих витрат

На новорічному столі обов’язково має бути м’ясна страва, яка матиме святковий та апетитний вигляд. І для її приготування не треба витрачати багато грошей. Навіть звичайні курячі стегна можна перетворити на ефектну страву, що здивує гостей. Усе завдяки саме правильно підібраним спеціям, маринаду з соєвого соусу з медом та апельсинам.

Смачним та простим рецептом запечених курячих стегенець на Новий рік поділилася кулінарна блогерка with_anna.

Інгредієнти

  • Стегна курячі — 7 шт.
  • Тим'ян — 1 гілочка
  • Журавлина на смак
  • Часник на смак
  • Апельсин — 1 шт.

Для маринаду:

  • Олія — 3 ст. л.
  • Соєвий соус — 5 ст. л.
  • Сік апельсина — 1 шт.
  • Гірчиця зернами — 2 ч. л.
  • Сухий часник — 1 ч. л.
  • Мед — 50 г
  • Сіль за бажанням

Етапи приготування

  1. Змішуємо між собою інгредієнти для маринаду.
  2. Стегна викладаємо у глибоку посудину та заливаємо маринадом.
  3. Замариновані стегна викладаємо у форму для запікання. Додаємо часточки апельсина, часник, трохи маринаду для соковитості, тим'ян та журавлину.
  4. Запікаємо в духовці за температури 180°C приблизно 50 хвилин.
