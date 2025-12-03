Бюджетні, але мають розкішний вигляд: як приготувати курячі стегна на новорічний стіл (відео)

Варіант святкової страви без зайвих витрат

На новорічному столі обов’язково має бути м’ясна страва, яка матиме святковий та апетитний вигляд. І для її приготування не треба витрачати багато грошей. Навіть звичайні курячі стегна можна перетворити на ефектну страву, що здивує гостей. Усе завдяки саме правильно підібраним спеціям, маринаду з соєвого соусу з медом та апельсинам.

Смачним та простим рецептом запечених курячих стегенець на Новий рік поділилася кулінарна блогерка with_anna.

Інгредієнти

Стегна курячі — 7 шт.

Тим'ян — 1 гілочка

Журавлина на смак

Часник на смак

Апельсин — 1 шт.

Для маринаду:

Олія — 3 ст. л.

Соєвий соус — 5 ст. л.

Сік апельсина — 1 шт.

Гірчиця зернами — 2 ч. л.

Сухий часник — 1 ч. л.

Мед — 50 г

Сіль за бажанням

Етапи приготування