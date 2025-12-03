Бюджетні, але мають розкішний вигляд: як приготувати курячі стегна на новорічний стіл (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Варіант святкової страви без зайвих витрат
На новорічному столі обов’язково має бути м’ясна страва, яка матиме святковий та апетитний вигляд. І для її приготування не треба витрачати багато грошей. Навіть звичайні курячі стегна можна перетворити на ефектну страву, що здивує гостей. Усе завдяки саме правильно підібраним спеціям, маринаду з соєвого соусу з медом та апельсинам.
Смачним та простим рецептом запечених курячих стегенець на Новий рік поділилася кулінарна блогерка with_anna.
Інгредієнти
- Стегна курячі — 7 шт.
- Тим'ян — 1 гілочка
- Журавлина на смак
- Часник на смак
- Апельсин — 1 шт.
Для маринаду:
- Олія — 3 ст. л.
- Соєвий соус — 5 ст. л.
- Сік апельсина — 1 шт.
- Гірчиця зернами — 2 ч. л.
- Сухий часник — 1 ч. л.
- Мед — 50 г
- Сіль за бажанням
Етапи приготування
- Змішуємо між собою інгредієнти для маринаду.
- Стегна викладаємо у глибоку посудину та заливаємо маринадом.
- Замариновані стегна викладаємо у форму для запікання. Додаємо часточки апельсина, часник, трохи маринаду для соковитості, тим'ян та журавлину.
- Запікаємо в духовці за температури 180°C приблизно 50 хвилин.