Легендарні тістечка "Білочка": рецепт десерту, який обожнювали в кожній родині

Простий рецепт бісквіта зі смачним кремом

Тістечка "Білочка" для багатьох є безумовною класикою домашньої випічки. Готуються вони швидко, на основі простого бісквіта та заварного крему. Буквально за годину ви отримаєте 24 соковитих тістечка, які домашні зметуть зі столу майже миттєво.

Рецептом популярного десерту поділилися на сайті Gospodynka. Спробуйте повторити його на своїй кухні.

Інгредієнти

Крем:

Молоко – 800 мл

Яйце – 1 шт.

Цукор – 100 г

Кукурудзяний крохмаль – 80 г або 4 ст. л. борошна

Вершкове масло – 100 г

Ваніль – за смаком

Тісто:

Яйця – 5 шт.

Цукор – 200 г

Сметана – 3 ст. л.

Вершкове масло або маргарин – 100 г розтоплений

Борошно – 300 г просіяне

Розпушувач – 15 г або 1 ч. л. соди + оцет

Ваніль

Просочення:

Молоко – 100 мл

Цукор – 2 ч. л.

Як приготувати тістечка "Білочка"