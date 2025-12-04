Легендарні тістечка "Білочка": рецепт десерту, який обожнювали в кожній родині
-
-
Простий рецепт бісквіта зі смачним кремом
Тістечка "Білочка" для багатьох є безумовною класикою домашньої випічки. Готуються вони швидко, на основі простого бісквіта та заварного крему. Буквально за годину ви отримаєте 24 соковитих тістечка, які домашні зметуть зі столу майже миттєво.
Рецептом популярного десерту поділилися на сайті Gospodynka. Спробуйте повторити його на своїй кухні.
Інгредієнти
Крем:
- Молоко – 800 мл
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 100 г
- Кукурудзяний крохмаль – 80 г або 4 ст. л. борошна
- Вершкове масло – 100 г
- Ваніль – за смаком
Тісто:
- Яйця – 5 шт.
- Цукор – 200 г
- Сметана – 3 ст. л.
- Вершкове масло або маргарин – 100 г розтоплений
- Борошно – 300 г просіяне
- Розпушувач – 15 г або 1 ч. л. соди + оцет
- Ваніль
Просочення:
- Молоко – 100 мл
- Цукор – 2 ч. л.
Як приготувати тістечка "Білочка"
- Для крему у каструлі змішати яйце, цукор до однорідності. Додати крохмаль, влити тепле молоко. Варити на середньому вогні, поки крем загусне, 3-4 хвилини. Зняти з вогню, додати вершкове масло та ваніль. Перекласти в миску, накрити плівкою "в контакт" і охолодити.
- Для бісквіта збити яйця з цукром до світлої пухкої маси (3-5 хвилин). Додати сметану, розтоплене масло або маргарин, ваніль. Вмішати борошно та розпушувач. Вилити тісто у форму 26-36 см або круглу 30-32 см. Випікати при 180°C – 25-27 хв. Дати охолонути.
- Збирання тістечка. З охололого коржа вирізати кружечки 6 см, виходить приблизно 24 шт. Обрізки переробити на крихту – не занадто дрібну. Крем перекласти в кондитерський мішок або викладати ложкою.
- Кожен кружечок бісквіта змочити з обох сторін сумішшю молока з цукром. Тісто має стати м’яким, але не мокрим.
- Розрізати навпіл не доходячи до краю. Всередину викласти половинку 1 ч. л. крему. Накрити другою половинкою. Змастити боки кремом та обкачати в крихті.