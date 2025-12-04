Свято на тарілці: новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром (відео)
Смачна та ефектна страва
Більшість господинь на Новий рік готують традиційні салати, зокрема "Новорічний каприз" з м’ясом або ковбасою. Цей салат завжди прикрашає святковий стіл і створює атмосферу свята. Але сьогодні ми пропонуємо легку, яскраву та ароматну альтернативу — салат з червоною рибою, мандаринами та авокадо. Він ніжний, освіжаючий і стане окрасою будь-якого новорічного застілля. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cooking_by_savitska".
Як приготувати новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром
Інгредієнти (4 порції, час приготування 15 хв):
- мікс салату – 1 уп;
- червона риба – 150 г;
- мандарини – 2 шт;
- авокадо – 1 шт;
- вершковий сир – 50 г;
- кунжут – 1 ч. л.;
- діжонська гірчиця – 1 ст. л.;
- американська гірчиця – 1 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Змішати діжонську та американську гірчицю з медом, лимонним соком та оливковою олією до однорідної консистенції.
- Очистити мандарини та нарізати на невеликі часточки.
- Авокадо очистити та нарізати кубиками.
- Мікс салату викласти на велику тарілку.
- Додати червону рибу, мандарини та авокадо.
- Полити салат приготованою заправкою і обережно перемішати.
- Посипати зверху кубиками вершкового сиру та кунжутом.
- Салат готовий до подачі. Він ідеально підійде для святкового столу та здивує гостей своєю легкістю та яскравим смаком.