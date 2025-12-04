Рус

Свято на тарілці: новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром (відео)

Марія Швець
Салат із мандаринами та вершковим сиром
Салат із мандаринами та вершковим сиром. Фото instagram.com

Смачна та ефектна страва

Більшість господинь на Новий рік готують традиційні салати, зокрема "Новорічний каприз" з м’ясом або ковбасою. Цей салат завжди прикрашає святковий стіл і створює атмосферу свята. Але сьогодні ми пропонуємо легку, яскраву та ароматну альтернативу — салат з червоною рибою, мандаринами та авокадо. Він ніжний, освіжаючий і стане окрасою будь-якого новорічного застілля. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cooking_by_savitska".

Як приготувати новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром

Інгредієнти (4 порції, час приготування 15 хв):

  • мікс салату – 1 уп;
  • червона риба – 150 г;
  • мандарини – 2 шт;
  • авокадо – 1 шт;
  • вершковий сир – 50 г;
  • кунжут – 1 ч. л.;
  • діжонська гірчиця – 1 ст. л.;
  • американська гірчиця – 1 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Змішати діжонську та американську гірчицю з медом, лимонним соком та оливковою олією до однорідної консистенції.
  2. Очистити мандарини та нарізати на невеликі часточки.
  3. Авокадо очистити та нарізати кубиками.
  4. Мікс салату викласти на велику тарілку.
  5. Додати червону рибу, мандарини та авокадо.
  6. Полити салат приготованою заправкою і обережно перемішати.
  7. Посипати зверху кубиками вершкового сиру та кунжутом.
  8. Салат готовий до подачі. Він ідеально підійде для святкового столу та здивує гостей своєю легкістю та яскравим смаком.
