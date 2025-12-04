Свято на тарілці: новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром (відео)

Смачна та ефектна страва

Більшість господинь на Новий рік готують традиційні салати, зокрема "Новорічний каприз" з м’ясом або ковбасою. Цей салат завжди прикрашає святковий стіл і створює атмосферу свята. Але сьогодні ми пропонуємо легку, яскраву та ароматну альтернативу — салат з червоною рибою, мандаринами та авокадо. Він ніжний, освіжаючий і стане окрасою будь-якого новорічного застілля. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cooking_by_savitska".

Як приготувати новорічний салат із мандаринами та вершковим сиром

Інгредієнти (4 порції, час приготування 15 хв):

мікс салату – 1 уп;

червона риба – 150 г;

мандарини – 2 шт;

авокадо – 1 шт;

вершковий сир – 50 г;

кунжут – 1 ч. л.;

діжонська гірчиця – 1 ст. л.;

американська гірчиця – 1 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

сік лимона – 1 ст. л.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

Спосіб приготування: