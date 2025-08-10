Кабачки, которые исчезают еще на противне: пармезан, специи и 15 минут времени

Легкий вкусный обед или ужин

Кабачок — это нежный и универсальный овощ, часто используемый в приготовлении разнообразных блюд: от легких салатов до горячих запеканок. Из кабачков даже варят варенье, что придает им неожиданную сладкую нотку.

Но сегодня мы приготовим простое и вкусное блюдо – запеченные кабачки с пармезаном, которые отлично подойдут в качестве гарнира или легкой закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smakoluk.ua".

Как приготовить кабачки с пармезаном

Ингредиенты:

кабачки – 3 небольших молодых;

масло – 2-3 ст.л;

итальянские травы – 1 ч.л;

пармезан – 3 ст.л;

сухой чеснок – 0.5 ч.л;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления: