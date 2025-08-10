Укр

Кабачки, которые исчезают еще на противне: пармезан, специи и 15 минут времени

Мария Швец
Читати українською
Сочно, ароматно, ярко
Сочно, ароматно, ярко

Легкий вкусный обед или ужин

Кабачок — это нежный и универсальный овощ, часто используемый в приготовлении разнообразных блюд: от легких салатов до горячих запеканок. Из кабачков даже варят варенье, что придает им неожиданную сладкую нотку.

Но сегодня мы приготовим простое и вкусное блюдо – запеченные кабачки с пармезаном, которые отлично подойдут в качестве гарнира или легкой закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smakoluk.ua".

Как приготовить кабачки с пармезаном

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 небольших молодых;
  • масло – 2-3 ст.л;
  • итальянские травы – 1 ч.л;
  • пармезан – 3 ст.л;
  • сухой чеснок – 0.5 ч.л;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нарезать кабачки кольцами толщиной 7-8 мм.
  2. Добавить масло и перемешать, чтобы кабачки были покрыты со всех сторон.
  3. Добавить итальянские травы, сухой чеснок, соль, перец и пармезан.
  4. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  5. Выложить кабачки в аэрогриль или противень для духовки.
  6. Запекать или жарить при температуре 170 С около 15 минут до состояния "аль денте".
Теги:
#Кабачки #Пармезан #Готовим дома