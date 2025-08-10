Кабачки, которые исчезают еще на противне: пармезан, специи и 15 минут времени
-
-
Легкий вкусный обед или ужин
Кабачок — это нежный и универсальный овощ, часто используемый в приготовлении разнообразных блюд: от легких салатов до горячих запеканок. Из кабачков даже варят варенье, что придает им неожиданную сладкую нотку.
Но сегодня мы приготовим простое и вкусное блюдо – запеченные кабачки с пармезаном, которые отлично подойдут в качестве гарнира или легкой закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smakoluk.ua".
Как приготовить кабачки с пармезаном
Ингредиенты:
- кабачки – 3 небольших молодых;
- масло – 2-3 ст.л;
- итальянские травы – 1 ч.л;
- пармезан – 3 ст.л;
- сухой чеснок – 0.5 ч.л;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать кабачки кольцами толщиной 7-8 мм.
- Добавить масло и перемешать, чтобы кабачки были покрыты со всех сторон.
- Добавить итальянские травы, сухой чеснок, соль, перец и пармезан.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты.
- Выложить кабачки в аэрогриль или противень для духовки.
- Запекать или жарить при температуре 170 С около 15 минут до состояния "аль денте".