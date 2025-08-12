Ви могли про це не знати: чим відрізняються кабачки від цукіні

Багато хто думає, що це один і той же продукт, і помиляються

Сезон овочів у розпалі. Багато хто вже готує з кабачків і цукіні різні страви.

Однак не всі кулінари знають різницю між ними, а деякі взагалі вважають ці овочі одним і тим же продуктом. Насправді цукіні — один із видів кабачка. Вони походять з одного сімейства і дуже схожі, однак у них є суттєві відмінності. Ось про них разом із "Мета" і поговоримо.

Чим цукіні відрізняється від кабачка

Цукіні відрізняються від кабачків зовнішнім виглядом. Наприклад, у цукіні найчастіше зелене, чорне, а іноді й жовте забарвлення. Часто цей овоч буває строкатим, у смужку чи цятку. А ось кабачок — світлий, переважно зеленого, жовтого або білого кольору.

Шкірка у цукіні м’яка та ніжна, а ось у кабачка – жорстка та товста. Цукіні можуть зростати до 15 сантиметрів завдовжки. Кабачки ж можуть здивувати своїми величезними розмірами, та й насіння у них набагато більше.

Також відрізняються ці овочі до смаку. Через щільну м'якуш кабачок краще піддавати термічній обробці, а ось цукіні досить часто використовують у необробленому вигляді, наприклад, у салатах чи закусках.

Є велика різниця й у термінах зберігання овочів. Кабачки можна зберігати довгий час, аж до наступного року. А ось цукіні вимагають або заморозки, або швидкого споживання.

Безумовно, ці два овочі можуть замінити один одного при приготуванні в тих самих стравах. Однак варто враховувати, що кабачки все ж таки краще вживати молодими, а цукіні можна вживати сирими.

Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки. Вам ці поради точно знадобляться.