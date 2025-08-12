Вы могли об этом не знать: чем отличаются кабачки от цукини

Многие думают, что это один и тот же продукт, и ошибаются

Сезон овощей в самом разгаре. Многие уже готовят из кабачков и цукини различные блюда.

Однако не все кулинары знают разницу между ними, а некоторые и вовсе считают эти овощи одним и тем же продуктом. На самом деле цукини — один из видов кабачка. Они происходят из одного семейства и очень похожи, однако у них есть и существенные различия. Вот о них вместе с "Мета" и поговорим.

Чем цукини отличается от кабачка

Цукини отличаются от кабачков внешним видом. Например, у цукини чаще всего зеленый, черный, а иногда и желтоватый окрас. Часто этот овощ бывает пестрым, в полоску или крапинку. А вот кабачок — светлый, преимущественно зеленоватого, желтого или белого цвета.

Кожура у цукини мягкая и нежная, а вот у кабачка — жесткая и толстая. Цукини могут вырастать до 15 сантиметров в длину. Кабачки же могут удивить своими огромными размерами, да и семена у них намного больше.

Также отличаются эти овощи по вкусу. Из-за плотной мякоти кабачок лучше подвергать термической обработке, а вот цукини довольно часто используют в необработанном виде, например, в салатах или закусках.

Есть большая разница и в сроках хранения овоща. Кабачки можно хранить долгое время, вплоть до следующего года. А вот цукини требуют либо заморозки, либо быстрого употребления в пищу.

Безусловно, эти два овоща могут заменить друг друга при приготовлении в одних и тех же блюдах. Однако стоит учитывать, что кабачки все же лучше употреблять молодыми, а цукини можно употреблять сырыми.

