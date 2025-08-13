Так ви ще не готували: рецепт кабачків з сонячної Італії

Ще один варіант приготування популярного овоча

Багато хто вже почав роздавати кабачки друзям, приготувавши вже безліч страв з ними: посмаживши кружальцями, приготувавши закуску у панірувальних сухарях та заготувавши консервацію. Однак ми наполегливо рекомендуємо звернути увагу на ще один рецепт приготування цього овоча з сонячної Італії.

Готувати кабачки так досить просто, але смак дійсно вражає. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як приготувати кабачки по-італійськи

Інгредієнти:

кабачки\цукіні – 3 шт.;

пластівці чилі;

часник – декілька зубків;

винний оцет білий – 20-30 мл;

оливкова олія – 30 мл;

сіль

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати тонкими слайсами. Часник подрібнити. На пательню з олією викласти часник та трішки обсмажити. Викласти кабачки та обсмажити до золотистості, додаючи сіль. На пательні розігріти оливкову олію, додати часник та чилі, а за 30 секунд додати оцет. Все добре перемішати та полити смажені кабачки/цукіні. Подавати до столу можна у гарячому вигляді із сиром, м’ятою та хлібом, або ж у холодному вигляді використовувати як складову інших страв.

