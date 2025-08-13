Рус

Так ви ще не готували: рецепт кабачків з сонячної Італії

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Автор
Проста, смачна та бюджетна страва
Проста, смачна та бюджетна страва. Фото Freepik

Ще один варіант приготування популярного овоча

Багато хто вже почав роздавати кабачки друзям, приготувавши вже безліч страв з ними: посмаживши кружальцями, приготувавши закуску у панірувальних сухарях та заготувавши консервацію. Однак ми наполегливо рекомендуємо звернути увагу на ще один рецепт приготування цього овоча з сонячної Італії.

Готувати кабачки так досить просто, але смак дійсно вражає. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як приготувати кабачки по-італійськи

Інгредієнти:

  • кабачки\цукіні – 3 шт.;
  • пластівці чилі;
  • часник – декілька зубків;
  • винний оцет білий – 20-30 мл;
  • оливкова олія – 30 мл;
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Кабачки нарізати тонкими слайсами.
  2. Часник подрібнити.
  3. На пательню з олією викласти часник та трішки обсмажити.
  4. Викласти кабачки та обсмажити до золотистості, додаючи сіль.
  5. На пательні розігріти оливкову олію, додати часник та чилі, а за 30 секунд додати оцет. Все добре перемішати та полити смажені кабачки/цукіні.
  6. Подавати до столу можна у гарячому вигляді із сиром, м’ятою та хлібом, або ж у холодному вигляді використовувати як складову інших страв.

