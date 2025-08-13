Так ви ще не готували: рецепт кабачків з сонячної Італії
-
-
Ще один варіант приготування популярного овоча
Багато хто вже почав роздавати кабачки друзям, приготувавши вже безліч страв з ними: посмаживши кружальцями, приготувавши закуску у панірувальних сухарях та заготувавши консервацію. Однак ми наполегливо рекомендуємо звернути увагу на ще один рецепт приготування цього овоча з сонячної Італії.
Готувати кабачки так досить просто, але смак дійсно вражає. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".
Як приготувати кабачки по-італійськи
Інгредієнти:
- кабачки\цукіні – 3 шт.;
- пластівці чилі;
- часник – декілька зубків;
- винний оцет білий – 20-30 мл;
- оливкова олія – 30 мл;
- сіль
Спосіб приготування:
- Кабачки нарізати тонкими слайсами.
- Часник подрібнити.
- На пательню з олією викласти часник та трішки обсмажити.
- Викласти кабачки та обсмажити до золотистості, додаючи сіль.
- На пательні розігріти оливкову олію, додати часник та чилі, а за 30 секунд додати оцет. Все добре перемішати та полити смажені кабачки/цукіні.
- Подавати до столу можна у гарячому вигляді із сиром, м’ятою та хлібом, або ж у холодному вигляді використовувати як складову інших страв.
