Так вы еще не готовили: рецепт кабачков из солнечной Италии

Многие уже начали раздавать кабачки друзьям, приготовив уже множество блюд с ними: пожарив кружочками, приготовив закуску в панировочных сухарях и приготовив консервацию. Однако мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на еще один рецепт приготовления этого овоща из солнечной Италии.

Готовить кабачки так достаточно просто, но вкус действительно впечатляет. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".

Как приготовить кабачки по-итальянски

Ингредиенты:

кабачки\цуккини – 3 шт.;

хлопья чили;

чеснок – несколько зубков;

винный уксус белый – 20-30 мл;

оливковое масло – 30 мл;

соль

Способ приготовления:

Кабачки порезать тонкими слайсами. Чеснок измельчить. На сковороду с маслом выложить чеснок и немного обжарить. Выложить кабачки и обжарить до золотистости, добавляя соль. На сковороде разогреть оливковое масло, добавить чеснок и чили, а через 30 секунд добавить уксус. Все хорошо перемешать и полить жареные кабачки/цуккини. Подавать к столу можно в горячем виде с сыром, мятой и хлебом, или же в холодном виде использовать как составную часть других блюд.

