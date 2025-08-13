Укр

Так вы еще не готовили: рецепт кабачков из солнечной Италии

Мария Швец
Простое, вкусное и бюджетное блюдо
Еще один вариант приготовления популярного овоща

Многие уже начали раздавать кабачки друзьям, приготовив уже множество блюд с ними: пожарив кружочками, приготовив закуску в панировочных сухарях и приготовив консервацию. Однако мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на еще один рецепт приготовления этого овоща из солнечной Италии.

Готовить кабачки так достаточно просто, но вкус действительно впечатляет. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".

Как приготовить кабачки по-итальянски

Ингредиенты:

  • кабачки\цуккини – 3 шт.;
  • хлопья чили;
  • чеснок – несколько зубков;
  • винный уксус белый – 20-30 мл;
  • оливковое масло – 30 мл;
  • соль

Способ приготовления:

  1. Кабачки порезать тонкими слайсами.
  2. Чеснок измельчить.
  3. На сковороду с маслом выложить чеснок и немного обжарить.
  4. Выложить кабачки и обжарить до золотистости, добавляя соль.
  5. На сковороде разогреть оливковое масло, добавить чеснок и чили, а через 30 секунд добавить уксус. Все хорошо перемешать и полить жареные кабачки/цуккини.
  6. Подавать к столу можно в горячем виде с сыром, мятой и хлебом, или же в холодном виде использовать как составную часть других блюд.

