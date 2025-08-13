Так вы еще не готовили: рецепт кабачков из солнечной Италии
Еще один вариант приготовления популярного овоща
Многие уже начали раздавать кабачки друзьям, приготовив уже множество блюд с ними: пожарив кружочками, приготовив закуску в панировочных сухарях и приготовив консервацию. Однако мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на еще один рецепт приготовления этого овоща из солнечной Италии.
Готовить кабачки так достаточно просто, но вкус действительно впечатляет. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".
Как приготовить кабачки по-итальянски
Ингредиенты:
- кабачки\цуккини – 3 шт.;
- хлопья чили;
- чеснок – несколько зубков;
- винный уксус белый – 20-30 мл;
- оливковое масло – 30 мл;
- соль
Способ приготовления:
- Кабачки порезать тонкими слайсами.
- Чеснок измельчить.
- На сковороду с маслом выложить чеснок и немного обжарить.
- Выложить кабачки и обжарить до золотистости, добавляя соль.
- На сковороде разогреть оливковое масло, добавить чеснок и чили, а через 30 секунд добавить уксус. Все хорошо перемешать и полить жареные кабачки/цуккини.
- Подавать к столу можно в горячем виде с сыром, мятой и хлебом, или же в холодном виде использовать как составную часть других блюд.
