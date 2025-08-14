Для тих, хто готував із кабачками все: рецепт запіканки із секретом

Вийде смачна та ситна страва

Ми вже і маринували кабачки, і готували з них овочеву ікру, і навіть найсмачніші оладки. А сьогодні пропонуємо додати до них трохи консервованого тунця та приготувати незвичайну запіканку.

Рецепт "Важно знать" — це ідеальний спосіб зберегти смак кабачків, але при цьому додати нотку новизни. Спробуйте — і у вас вийде королівська страва.

Як приготувати запіканку з кабачків та консервованого тунця

Інгредієнти:

2 кабачки;

5 курячих яєць;

200 г консервованого тунця;

100 г твердого сиру;

1 цибулина;

1 ст. л. розпушувача;

1 ст. л. панірувальних сухарів;

2 ст. л. майонезу;

3 ст. л. борошна;

пучок кропу;

щіпка чорного перцю;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Кабачки миємо, видаляємо плодоніжки та натираємо їх на великій тертці. Масу, що вийшла, солимо і залишаємо на 15 хвилин, щоб стікла зайва рідина. Після цього віджимаємо і перекладаємо в інший посуд. Дрібними кубиками нарізаємо цибулю, шаткуємо кріп. Змішуємо їх, додаємо 3 яйця, майонез, сіль та перець, ретельно все перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Два курячі яйця відварюємо круто, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Змішуємо їх із дрібно натертим сиром і тунцем. Форму для запікання змащуємо олією, дно посипаємо панірувальними сухарями. Викладаємо половину кабачкового тіста, зверху — начинку з кабачка, сиру та яєць, накриваємо другою половиною кабачкового тіста. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

