Рус

Для тих, хто готував із кабачками все: рецепт запіканки із секретом

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Овочева запіканка з консервованим тунцем
Овочева запіканка з консервованим тунцем. Фото vazhnoznat.com

Вийде смачна та ситна страва

Ми вже і маринували кабачки, і готували з них овочеву ікру, і навіть найсмачніші оладки. А сьогодні пропонуємо додати до них трохи консервованого тунця та приготувати незвичайну запіканку.

Рецепт "Важно знать" — це ідеальний спосіб зберегти смак кабачків, але при цьому додати нотку новизни. Спробуйте — і у вас вийде королівська страва.

Як приготувати запіканку з кабачків та консервованого тунця

Інгредієнти:

  • 2 кабачки;
  • 5 курячих яєць;
  • 200 г консервованого тунця;
  • 100 г твердого сиру;
  • 1 цибулина;
  • 1 ст. л. розпушувача;
  • 1 ст. л. панірувальних сухарів;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 3 ст. л. борошна;
  • пучок кропу;
  • щіпка чорного перцю;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки миємо, видаляємо плодоніжки та натираємо їх на великій тертці. Масу, що вийшла, солимо і залишаємо на 15 хвилин, щоб стікла зайва рідина. Після цього віджимаємо і перекладаємо в інший посуд.
  2. Дрібними кубиками нарізаємо цибулю, шаткуємо кріп. Змішуємо їх, додаємо 3 яйця, майонез, сіль та перець, ретельно все перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто.
  3. Два курячі яйця відварюємо круто, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Змішуємо їх із дрібно натертим сиром і тунцем.
  4. Форму для запікання змащуємо олією, дно посипаємо панірувальними сухарями. Викладаємо половину кабачкового тіста, зверху — начинку з кабачка, сиру та яєць, накриваємо другою половиною кабачкового тіста.
  5. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму. Ці хитрощі вам знадобляться.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Тунець #Запіканка #Готуємо вдома