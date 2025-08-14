Для тих, хто готував із кабачками все: рецепт запіканки із секретом
Вийде смачна та ситна страва
Ми вже і маринували кабачки, і готували з них овочеву ікру, і навіть найсмачніші оладки. А сьогодні пропонуємо додати до них трохи консервованого тунця та приготувати незвичайну запіканку.
Рецепт "Важно знать" — це ідеальний спосіб зберегти смак кабачків, але при цьому додати нотку новизни. Спробуйте — і у вас вийде королівська страва.
Як приготувати запіканку з кабачків та консервованого тунця
Інгредієнти:
- 2 кабачки;
- 5 курячих яєць;
- 200 г консервованого тунця;
- 100 г твердого сиру;
- 1 цибулина;
- 1 ст. л. розпушувача;
- 1 ст. л. панірувальних сухарів;
- 2 ст. л. майонезу;
- 3 ст. л. борошна;
- пучок кропу;
- щіпка чорного перцю;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо, видаляємо плодоніжки та натираємо їх на великій тертці. Масу, що вийшла, солимо і залишаємо на 15 хвилин, щоб стікла зайва рідина. Після цього віджимаємо і перекладаємо в інший посуд.
- Дрібними кубиками нарізаємо цибулю, шаткуємо кріп. Змішуємо їх, додаємо 3 яйця, майонез, сіль та перець, ретельно все перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто.
- Два курячі яйця відварюємо круто, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Змішуємо їх із дрібно натертим сиром і тунцем.
- Форму для запікання змащуємо олією, дно посипаємо панірувальними сухарями. Викладаємо половину кабачкового тіста, зверху — начинку з кабачка, сиру та яєць, накриваємо другою половиною кабачкового тіста.
- Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму. Ці хитрощі вам знадобляться.