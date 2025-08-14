Для тех, кто готовил с кабачками все: рецепт запеканки с секретом
Получится вкусное и сытное блюдо
Мы уже и мариновали кабачки, и готовили из них овощную икру, и даже вкуснейшие оладьи. А сегодня предлагаем добавить к ним немного консервированного тунца и приготовить необычную запеканку.
Рецепт от "Важно знать" — это идеальный способ сохранить вкус кабачков, но при этом добавить нотку новизны. Попробуйте — и у вас получится королевское блюдо.
Как приготовить запеканку из кабачков и консервированного тунца
Ингредиенты:
- 2 кабачка;
- 5 куриных яиц;
- 200 г консервированного тунца;
- 100 г твердого сыра;
- 1 луковица;
- 1 ст. л. разрыхлителя;
- 1 ст. л. панировочных сухарей;
- 2 ст. л. майонеза;
- 3 ст. л. муки;
- пучок укропа;
- щепотка черного перца;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки моем, удаляем плодоножки и натираем их на крупной терке. Получившуюся массу солим и оставляем на 15 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. После отжимаем и перекладываем в другую посудину.
- Мелкими кубиками нарезаем лук, шинкуем укроп. Смешиваем их, добавляем 3 яйца, майонез, соль и перец, тщательно все перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем тесто.
- Два куриных яйца отвариваем вкрутую, чистим и нарезаем мелкими кубиками. Смешиваем их с мелко натертым сыром и тунцом.
- Форму для запекания смазываем растительным маслом, дно посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем половину кабачкового теста, сверху — начинку из кабачка, сыра и яиц, накрываем второй половиной кабачкового теста.
- Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
