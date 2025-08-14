Укр

Для тех, кто готовил с кабачками все: рецепт запеканки с секретом

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Овощная запеканка с консервированным тунцом
Овощная запеканка с консервированным тунцом. Фото vazhnoznat.com

Получится вкусное и сытное блюдо

Мы уже и мариновали кабачки, и готовили из них овощную икру, и даже вкуснейшие оладьи. А сегодня предлагаем добавить к ним немного консервированного тунца и приготовить необычную запеканку.

Рецепт от "Важно знать" — это идеальный способ сохранить вкус кабачков, но при этом добавить нотку новизны. Попробуйте — и у вас получится королевское блюдо.

Как приготовить запеканку из кабачков и консервированного тунца

Ингредиенты:

  • 2 кабачка;
  • 5 куриных яиц;
  • 200 г консервированного тунца;
  • 100 г твердого сыра;
  • 1 луковица;
  • 1 ст. л. разрыхлителя;
  • 1 ст. л. панировочных сухарей;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 3 ст. л. муки;
  • пучок укропа;
  • щепотка черного перца;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачки моем, удаляем плодоножки и натираем их на крупной терке. Получившуюся массу солим и оставляем на 15 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. После отжимаем и перекладываем в другую посудину.
  2. Мелкими кубиками нарезаем лук, шинкуем укроп. Смешиваем их, добавляем 3 яйца, майонез, соль и перец, тщательно все перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем тесто.
  3. Два куриных яйца отвариваем вкрутую, чистим и нарезаем мелкими кубиками. Смешиваем их с мелко натертым сыром и тунцом.
  4. Форму для запекания смазываем растительным маслом, дно посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем половину кабачкового теста, сверху — начинку из кабачка, сыра и яиц, накрываем второй половиной кабачкового теста.
  5. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

