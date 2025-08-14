Для тех, кто готовил с кабачками все: рецепт запеканки с секретом

Получится вкусное и сытное блюдо

Мы уже и мариновали кабачки, и готовили из них овощную икру, и даже вкуснейшие оладьи. А сегодня предлагаем добавить к ним немного консервированного тунца и приготовить необычную запеканку.

Рецепт от "Важно знать" — это идеальный способ сохранить вкус кабачков, но при этом добавить нотку новизны. Попробуйте — и у вас получится королевское блюдо.

Как приготовить запеканку из кабачков и консервированного тунца

Ингредиенты:

2 кабачка;

5 куриных яиц;

200 г консервированного тунца;

100 г твердого сыра;

1 луковица;

1 ст. л. разрыхлителя;

1 ст. л. панировочных сухарей;

2 ст. л. майонеза;

3 ст. л. муки;

пучок укропа;

щепотка черного перца;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки моем, удаляем плодоножки и натираем их на крупной терке. Получившуюся массу солим и оставляем на 15 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. После отжимаем и перекладываем в другую посудину. Мелкими кубиками нарезаем лук, шинкуем укроп. Смешиваем их, добавляем 3 яйца, майонез, соль и перец, тщательно все перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем тесто. Два куриных яйца отвариваем вкрутую, чистим и нарезаем мелкими кубиками. Смешиваем их с мелко натертым сыром и тунцом. Форму для запекания смазываем растительным маслом, дно посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем половину кабачкового теста, сверху — начинку из кабачка, сыра и яиц, накрываем второй половиной кабачкового теста. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

