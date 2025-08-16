Кабачки для цього рецепту будете купувати кілограмами: закуска виходить рум’яна та хрустка

Чудова страва, ситна і бюджетна

Ми розповідали, як приготувати простий літній десерт без випічки. Тепер ділимось вдалим рецептом дерунів, в якому замість картоплі слід використати інший овоч — кабачок.

Це чудова страва, яка готується з простих і доступних інгредієнтів, а результат завжди тішить своїм смаком. Оладки виходять золотисті, хрусткі, ароматні та апетитні. Рецептом страви поділились на порталі "Етнохата".

Інгредієнти:

Кабачки — 1 кг

Борошно пшеничне — 1 склянка

Молоко — ½ склянки

Сметана — 5 ст. л.

Яйця — 2 шт

Вершкове масло — 3 ст. л.

Цукор — 2 ст. л.

Сода харчова — 1 неповна ч. л. (або розпушувач)

Спосіб приготування:

Кабачки вимити, очистити від шкірки (за бажанням) та подрібнити на тертці. Віджати з них воду. До тертих кабачків додати молоко, борошно, цукор, дрібку солі, яйця та соду (або розпушувач). Ретельно перемішати всі інгредієнти до однорідної маси. Розігріти сковороду на середньому вогні, додати вершкове масло. Викладати тісто на сковороду ложкою, формуючи оладки. Смажити оладки з обох боків до золотистого кольору. Готові оладки викласти на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.

Подавати такі оладки найсмачніше зі сметаною. Також ми ділились рецептом апетитного холодника.