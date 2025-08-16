Кабачки для цього рецепту будете купувати кілограмами: закуска виходить рум’яна та хрустка
-
-
Чудова страва, ситна і бюджетна
Ми розповідали, як приготувати простий літній десерт без випічки. Тепер ділимось вдалим рецептом дерунів, в якому замість картоплі слід використати інший овоч — кабачок.
Це чудова страва, яка готується з простих і доступних інгредієнтів, а результат завжди тішить своїм смаком. Оладки виходять золотисті, хрусткі, ароматні та апетитні. Рецептом страви поділились на порталі "Етнохата".
Інгредієнти:
- Кабачки — 1 кг
- Борошно пшеничне — 1 склянка
- Молоко — ½ склянки
- Сметана — 5 ст. л.
- Яйця — 2 шт
- Вершкове масло — 3 ст. л.
- Цукор — 2 ст. л.
- Сода харчова — 1 неповна ч. л. (або розпушувач)
Спосіб приготування:
- Кабачки вимити, очистити від шкірки (за бажанням) та подрібнити на тертці. Віджати з них воду.
- До тертих кабачків додати молоко, борошно, цукор, дрібку солі, яйця та соду (або розпушувач). Ретельно перемішати всі інгредієнти до однорідної маси.
- Розігріти сковороду на середньому вогні, додати вершкове масло. Викладати тісто на сковороду ложкою, формуючи оладки.
- Смажити оладки з обох боків до золотистого кольору. Готові оладки викласти на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
Подавати такі оладки найсмачніше зі сметаною.