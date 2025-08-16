Кабачки для этого рецепта будете покупать килограммами: закуска получается румяная и хрустящая
Прекрасное блюдо, сытное и бюджетное
Мы говорили, как приготовить простой летний десерт без выпечки. Теперь делимся удачным рецептом дерунов, в котором вместо картофеля следует использовать другой овощ – кабачок.
Это отличное блюдо, которое готовится из простых и доступных ингредиентов, а результат всегда радует своим вкусом. Оладьи получаются золотистые, хрустящие, ароматные и аппетитные. Рецептом блюда поделились на портале "Этнохата".
Ингредиенты:
- Кабачки — 1 кг
- Мука пшеничная — 1 стакан
- Молоко — ½ стакана
- Сметана — 5 ст. л.
- Яйца — 2 шт
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Сода пищевая – 1 неполная ч. л. (или разрыхлитель)
Способ приготовления:
- Кабачки вымыть, очистить от кожуры (по желанию) и измельчить на терке. Отжать из них воду.
- К тертым кабачкам добавить молоко, муку, сахар, щепотку соли, яйца и соду (или разрыхлитель). Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
- Разогреть сковороду на среднем огне, добавить сливочное масло. Выкладывать тесто на сковороду ложкой, формируя оладьи.
- Жарить оладьи по бокам до золотистого цвета. Готовые оладьи выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Подавать такие оладьи вкуснее всего со сметаной. Также мы делились рецептом аппетитного холодника.