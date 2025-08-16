Кабачки для этого рецепта будете покупать килограммами: закуска получается румяная и хрустящая

Прекрасное блюдо, сытное и бюджетное

Мы говорили, как приготовить простой летний десерт без выпечки. Теперь делимся удачным рецептом дерунов, в котором вместо картофеля следует использовать другой овощ – кабачок.

Это отличное блюдо, которое готовится из простых и доступных ингредиентов, а результат всегда радует своим вкусом. Оладьи получаются золотистые, хрустящие, ароматные и аппетитные. Рецептом блюда поделились на портале "Этнохата".

Ингредиенты:

Кабачки — 1 кг

Мука пшеничная — 1 стакан

Молоко — ½ стакана

Сметана — 5 ст. л.

Яйца — 2 шт

Сливочное масло – 3 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Сода пищевая – 1 неполная ч. л. (или разрыхлитель)

Способ приготовления:

Кабачки вымыть, очистить от кожуры (по желанию) и измельчить на терке. Отжать из них воду. К тертым кабачкам добавить молоко, муку, сахар, щепотку соли, яйца и соду (или разрыхлитель). Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить сливочное масло. Выкладывать тесто на сковороду ложкой, формируя оладьи. Жарить оладьи по бокам до золотистого цвета. Готовые оладьи выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Подавать такие оладьи вкуснее всего со сметаной. Также мы делились рецептом аппетитного холодника.