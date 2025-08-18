Ситна вечеря з кабачка: просто все змішати і відправити у духовку
-
-
Дуже простий варіант ситної страви
Ми розповідали, як приготувати апетитну окрошку. Ще один літній продукт, який займає місце в сезонному раціоні — кабачок. Розповідаємо, як приготувати смачну страву з цього смачного овоча.
На порталі "Етнохата" поділились рецептом запіканки. Ця страва — це чудовий спосіб використати молоді кабачки та порадувати близьких смачною та ситною стравою. Простота приготування робить її ідеальною для сімейної вечері або швидкого перекусу.
Інгредієнти:
- 2 молодих кабачка
- 3-4 яйця
- 400 г сиру
- 150 г борошна
- 1 морква
- сіль та спеції до смаку
Спосіб приготування:
- Кабачки помийте та натріть на терці. Дайте їм трохи постояти, щоб виділився сік. Потім відіжміть зайву вологу — вона нам не потрібна.
- Розімніть сир, додайте яйця, борошно та сіль. Добре перемішайте і введіть кабачкову масу.
- Викладіть тісто у змащену маслом або застелену пекарським папером форму. Випікайте запіканку в заздалегідь розігрітій духовці при 180°C протягом 45-50 хвилин.
Подавайте запіканку теплою зі свіжою зеленню, йогуртом або кефіром. Також ми розповідали, як приготувати апетитний холодник.