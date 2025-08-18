Рус

Ситна вечеря з кабачка: просто все змішати і відправити у духовку

Наталя Граковська
Смачна кабачкова запіканка із сиром
Смачна кабачкова запіканка із сиром

Дуже простий варіант ситної страви

Ми розповідали, як приготувати апетитну окрошку. Ще один літній продукт, який займає місце в сезонному раціоні — кабачок. Розповідаємо, як приготувати смачну страву з цього смачного овоча.

На порталі "Етнохата" поділились рецептом запіканки. Ця страва — це чудовий спосіб використати молоді кабачки та порадувати близьких смачною та ситною стравою. Простота приготування робить її ідеальною для сімейної вечері або швидкого перекусу.

Інгредієнти:

  • 2 молодих кабачка
  • 3-4 яйця
  • 400 г сиру
  • 150 г борошна
  • 1 морква
  • сіль та спеції до смаку

Спосіб приготування:

  1. Кабачки помийте та натріть на терці. Дайте їм трохи постояти, щоб виділився сік. Потім відіжміть зайву вологу — вона нам не потрібна.
  2. Розімніть сир, додайте яйця, борошно та сіль. Добре перемішайте і введіть кабачкову масу.
  3. Викладіть тісто у змащену маслом або застелену пекарським папером форму. Випікайте запіканку в заздалегідь розігрітій духовці при 180°C протягом 45-50 хвилин.

Подавайте запіканку теплою зі свіжою зеленню, йогуртом або кефіром. Також ми розповідали, як приготувати апетитний холодник.

