Ситна вечеря з кабачка: просто все змішати і відправити у духовку

Дуже простий варіант ситної страви

Ми розповідали, як приготувати апетитну окрошку. Ще один літній продукт, який займає місце в сезонному раціоні — кабачок. Розповідаємо, як приготувати смачну страву з цього смачного овоча.

На порталі "Етнохата" поділились рецептом запіканки. Ця страва — це чудовий спосіб використати молоді кабачки та порадувати близьких смачною та ситною стравою. Простота приготування робить її ідеальною для сімейної вечері або швидкого перекусу.

Інгредієнти:

2 молодих кабачка

3-4 яйця

400 г сиру

150 г борошна

1 морква

сіль та спеції до смаку

Спосіб приготування:

Кабачки помийте та натріть на терці. Дайте їм трохи постояти, щоб виділився сік. Потім відіжміть зайву вологу — вона нам не потрібна. Розімніть сир, додайте яйця, борошно та сіль. Добре перемішайте і введіть кабачкову масу. Викладіть тісто у змащену маслом або застелену пекарським папером форму. Випікайте запіканку в заздалегідь розігрітій духовці при 180°C протягом 45-50 хвилин.

Подавайте запіканку теплою зі свіжою зеленню, йогуртом або кефіром. Також ми розповідали, як приготувати апетитний холодник.