Сытный ужин из кабачка: просто все смешать и отправить в духовку
Очень простой вариант сытного блюда
Мы рассказывали, как приготовить аппетитную окрошку. Еще один летний продукт, занимающий место в сезонном рационе – кабачок. Рассказываем, как приготовить вкусное блюдо из этого вкусного овоща.
На портале "Этнохата" поделились рецептом запеканки. Это блюдо – это отличный способ использовать молодые кабачки и порадовать близких вкусным и сытным блюдом. Простота приготовления делает ее идеальной для семейного ужина или быстрого перекуса.
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка
- 3-4 яйца
- 400 г сыра
- 150 г муки
- 1 морковь
- соль и специи по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачки промойте и натрите на терке. Дайте им немного постоять, чтобы выделился сок. Затем отожмите лишнюю влагу — она нам не нужна.
- Разомните сыр, добавьте яйца, муку и соль. Хорошо размешайте и введите кабачковую массу.
- Выложите тесто в смазанную маслом или застеленную пекарской бумагой форму. Выпекайте запеканку в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 45-50 минут.
Подавайте запеканку теплой со свежей зеленью, йогуртом или кефиром. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный холодник.