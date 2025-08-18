Сытный ужин из кабачка: просто все смешать и отправить в духовку

Очень простой вариант сытного блюда

Мы рассказывали, как приготовить аппетитную окрошку. Еще один летний продукт, занимающий место в сезонном рационе – кабачок. Рассказываем, как приготовить вкусное блюдо из этого вкусного овоща.

На портале "Этнохата" поделились рецептом запеканки. Это блюдо – это отличный способ использовать молодые кабачки и порадовать близких вкусным и сытным блюдом. Простота приготовления делает ее идеальной для семейного ужина или быстрого перекуса.

Ингредиенты:

2 молодых кабачка

3-4 яйца

400 г сыра

150 г муки

1 морковь

соль и специи по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки промойте и натрите на терке. Дайте им немного постоять, чтобы выделился сок. Затем отожмите лишнюю влагу — она нам не нужна. Разомните сыр, добавьте яйца, муку и соль. Хорошо размешайте и введите кабачковую массу. Выложите тесто в смазанную маслом или застеленную пекарской бумагой форму. Выпекайте запеканку в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 45-50 минут.

Подавайте запеканку теплой со свежей зеленью, йогуртом или кефиром. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный холодник.