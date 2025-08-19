Рус

Гості здивуються такій подачі: як законсервувати помідори у кабачках

Марія Швець
Незвичайна подача та дивовижний смак
Незвичайна подача та дивовижний смак. Фото youtube.com

Смачні помідори у кружальцях з кабачків

Якщо ви приготували з кабачків усе можливе: потушкували їх, посмажили як гриби, замаринували та навіть подарували друзям, час зайнятися консервацією. Зокрема, чудовою ідеєю буде законсервувати в кабачках помідори.

Така закуска виходить не лише смачною, але й неодмінно здивує близьких. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko 77".

Як законсервувати помідори в кабачках

Інгредієнти:

  • кабачки;
  • помідори;
  • перець духмяний – 6 шт.;
  • часник – 4 зуб.;
  • парасолька кропу;
  • петрушка;
  • солодкий перець – 1 шт.;
  • гіркий перець – 1/3 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;

Інгредієнти для маринаду:

  • вода;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • оцет – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Кабачки нарізати кільцями товщиною 1 сантиметр.
  2. Вирізати серединку склянкою, туди помістити помідор.
  3. На дно банки покласти нарізану цибулю, часник, солодкий перець, парасольку кропу.
  4. Далі викласти кільця кабачків з помідорами, зверху покласти гіркий перець, духмяний горошок і петрушку.
  5. Залити окропом.
  6. Зачекати 20-25 хв, злити воду і додати в неї сіль, цукор і оцет.
  7. Закип'ятити маринад і залити в банку, закатати та закутати.

Раніше ми публікували рецепт консервованого буряка. Цей салат — паличка-виручалочка.

