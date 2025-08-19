Гості здивуються такій подачі: як законсервувати помідори у кабачках
Смачні помідори у кружальцях з кабачків
Якщо ви приготували з кабачків усе можливе: потушкували їх, посмажили як гриби, замаринували та навіть подарували друзям, час зайнятися консервацією. Зокрема, чудовою ідеєю буде законсервувати в кабачках помідори.
Така закуска виходить не лише смачною, але й неодмінно здивує близьких. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko 77".
Як законсервувати помідори в кабачках
Інгредієнти:
- кабачки;
- помідори;
- перець духмяний – 6 шт.;
- часник – 4 зуб.;
- парасолька кропу;
- петрушка;
- солодкий перець – 1 шт.;
- гіркий перець – 1/3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
Інгредієнти для маринаду:
- вода;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- оцет – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Кабачки нарізати кільцями товщиною 1 сантиметр.
- Вирізати серединку склянкою, туди помістити помідор.
- На дно банки покласти нарізану цибулю, часник, солодкий перець, парасольку кропу.
- Далі викласти кільця кабачків з помідорами, зверху покласти гіркий перець, духмяний горошок і петрушку.
- Залити окропом.
- Зачекати 20-25 хв, злити воду і додати в неї сіль, цукор і оцет.
- Закип'ятити маринад і залити в банку, закатати та закутати.
