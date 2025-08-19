Гості здивуються такій подачі: як законсервувати помідори у кабачках

Смачні помідори у кружальцях з кабачків

Якщо ви приготували з кабачків усе можливе: потушкували їх, посмажили як гриби, замаринували та навіть подарували друзям, час зайнятися консервацією. Зокрема, чудовою ідеєю буде законсервувати в кабачках помідори.

Така закуска виходить не лише смачною, але й неодмінно здивує близьких. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko 77".

Як законсервувати помідори в кабачках

Інгредієнти:

кабачки;

помідори;

перець духмяний – 6 шт.;

часник – 4 зуб.;

парасолька кропу;

петрушка;

солодкий перець – 1 шт.;

гіркий перець – 1/3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

Інгредієнти для маринаду:

вода;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 1 ст. л.;

оцет – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати кільцями товщиною 1 сантиметр. Вирізати серединку склянкою, туди помістити помідор. На дно банки покласти нарізану цибулю, часник, солодкий перець, парасольку кропу. Далі викласти кільця кабачків з помідорами, зверху покласти гіркий перець, духмяний горошок і петрушку. Залити окропом. Зачекати 20-25 хв, злити воду і додати в неї сіль, цукор і оцет. Закип'ятити маринад і залити в банку, закатати та закутати.

