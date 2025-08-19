Укр

Гости удивятся такой подаче: как законсервировать помидоры в кабачках

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Необычная подача и удивительный вкус
Необычная подача и удивительный вкус. Фото youtube.com

Вкусные помидоры в кружках из кабачков

Если вы приготовили из кабачков все возможное: потушили их, пожарили как грибы, замариновали и даже подарили друзьям, пора заняться консервацией. В частности, отличной идеей будет законсервировать в кабачках помидоры.

Такая закуска получается не только вкусной, но и удивит близких. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "danilchenko 77".

Как законсервировать помидоры в кабачках

Ингредиенты:

  • кабачки;
  • помидоры;
  • перец душистый – 6 шт.;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • зонтик укропа;
  • петрушка;
  • сладкий перец – 1 шт.;
  • горький перец – 1/3 шт.;
  • лук – 1 шт.;

Ингредиенты для маринада:

  • вода;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • уксус – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Кабачки порезать кольцами толщиной 1 сантиметр.
  2. Вырезать серединку стаканом, туда поместить помидор.
  3. На дно банки положить нарезанный лук, чеснок, сладкий перец, зонтик укропа.
  4. Далее выложить кольца кабачков с помидорами, сверху положить горький перец, душистый горошек и петрушку.
  5. Залить кипятком.
  6. Подождать 20-25 мин, слить воду и добавить в нее соль, сахар и уксус.
  7. Вскипятить маринад и залить в банку, закатать и укутать.

Раньше мы публиковали рецепт консервированной свеклы. Этот салат – палочка-выручалочка.

Теги:
#Кабачки #Помидоры #Рецепты #Консервация #Готовим дома