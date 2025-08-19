Гости удивятся такой подаче: как законсервировать помидоры в кабачках
-
-
Вкусные помидоры в кружках из кабачков
Если вы приготовили из кабачков все возможное: потушили их, пожарили как грибы, замариновали и даже подарили друзьям, пора заняться консервацией. В частности, отличной идеей будет законсервировать в кабачках помидоры.
Такая закуска получается не только вкусной, но и удивит близких. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "danilchenko 77".
Как законсервировать помидоры в кабачках
Ингредиенты:
- кабачки;
- помидоры;
- перец душистый – 6 шт.;
- чеснок – 4 зуб.;
- зонтик укропа;
- петрушка;
- сладкий перец – 1 шт.;
- горький перец – 1/3 шт.;
- лук – 1 шт.;
Ингредиенты для маринада:
- вода;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- уксус – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Кабачки порезать кольцами толщиной 1 сантиметр.
- Вырезать серединку стаканом, туда поместить помидор.
- На дно банки положить нарезанный лук, чеснок, сладкий перец, зонтик укропа.
- Далее выложить кольца кабачков с помидорами, сверху положить горький перец, душистый горошек и петрушку.
- Залить кипятком.
- Подождать 20-25 мин, слить воду и добавить в нее соль, сахар и уксус.
- Вскипятить маринад и залить в банку, закатать и укутать.
