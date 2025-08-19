Гости удивятся такой подаче: как законсервировать помидоры в кабачках

Вкусные помидоры в кружках из кабачков

Если вы приготовили из кабачков все возможное: потушили их, пожарили как грибы, замариновали и даже подарили друзьям, пора заняться консервацией. В частности, отличной идеей будет законсервировать в кабачках помидоры.

Такая закуска получается не только вкусной, но и удивит близких. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "danilchenko 77".

Как законсервировать помидоры в кабачках

Ингредиенты:

кабачки;

помидоры;

перец душистый – 6 шт.;

чеснок – 4 зуб.;

зонтик укропа;

петрушка;

сладкий перец – 1 шт.;

горький перец – 1/3 шт.;

лук – 1 шт.;

Ингредиенты для маринада:

вода;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

уксус – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Кабачки порезать кольцами толщиной 1 сантиметр. Вырезать серединку стаканом, туда поместить помидор. На дно банки положить нарезанный лук, чеснок, сладкий перец, зонтик укропа. Далее выложить кольца кабачков с помидорами, сверху положить горький перец, душистый горошек и петрушку. Залить кипятком. Подождать 20-25 мин, слить воду и добавить в нее соль, сахар и уксус. Вскипятить маринад и залить в банку, закатать и укутать.

