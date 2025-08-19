Страву за цим рецептом можна подати найдорожчим гостям: розкішна запіканка "Квіткова галявина" з кабачків

Страва не лише смачна, а й дуже ефектно

Ми розповідали, як із кабачка приготувати овочеву намазку. Тепер ділимось рецептом кабачкових рулетиків, які стануть справжньою окрасою вашого літнього столу.

Ця страва не лише неймовірно смачна, але й красива, рулетики нагадують квіти, звідси й назва — "Квіткова галявина". Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

2-3 кабачки

3-4 ст. л. олії

2 зубчики часнику

сіль та перець

1/4 ч. л. базиліку

1/4 ч. л. орегано

100 г панірувальних сухарів

200 г твердого сиру

200 г шинки

1 помідор

Спосіб приготування:

Кабачки наріжте тонкими пластинами. Кип'ятіть воду з сіллю, потім опустіть в неї кабачки на 2-3 хвилини. Після цього вийміть кабачки і обсушіть їх паперовими рушниками. У одній мисці змішайте олію, подрібнений часник, сіль, перець, базилік та орегано. В іншій мисці насипте панірувальні сухарі. Вмочіть кожен кабачковий пласт в маринад з обох боків, потім обваляйте в сухарях. На кожен пласт кабачка викладіть шматочок сиру. Додайте зверху шинку та шматочок помідора. Загорніть кабачки рулетиками. Викладіть рулетики у форму, змащену олією. Розігрійте духовку до 180°C і випікайте рулетики протягом 35 хвилин. За 5 хвилин до готовності дістаньте рулетики з духовки, посипте тертим сиром і поверніть в духовку, щоб сир розплавився.

Страва смачна і дуже красива. Також ми ділились рецептом смачних кабачкових оладок.