Страву за цим рецептом можна подати найдорожчим гостям: розкішна запіканка "Квіткова галявина" з кабачків
-
-
Страва не лише смачна, а й дуже ефектно
Ми розповідали, як із кабачка приготувати овочеву намазку. Тепер ділимось рецептом кабачкових рулетиків, які стануть справжньою окрасою вашого літнього столу.
Ця страва не лише неймовірно смачна, але й красива, рулетики нагадують квіти, звідси й назва — "Квіткова галявина". Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- 2-3 кабачки
- 3-4 ст. л. олії
- 2 зубчики часнику
- сіль та перець
- 1/4 ч. л. базиліку
- 1/4 ч. л. орегано
- 100 г панірувальних сухарів
- 200 г твердого сиру
- 200 г шинки
- 1 помідор
Спосіб приготування:
- Кабачки наріжте тонкими пластинами. Кип'ятіть воду з сіллю, потім опустіть в неї кабачки на 2-3 хвилини. Після цього вийміть кабачки і обсушіть їх паперовими рушниками.
- У одній мисці змішайте олію, подрібнений часник, сіль, перець, базилік та орегано. В іншій мисці насипте панірувальні сухарі.
- Вмочіть кожен кабачковий пласт в маринад з обох боків, потім обваляйте в сухарях. На кожен пласт кабачка викладіть шматочок сиру.
- Додайте зверху шинку та шматочок помідора. Загорніть кабачки рулетиками. Викладіть рулетики у форму, змащену олією.
- Розігрійте духовку до 180°C і випікайте рулетики протягом 35 хвилин. За 5 хвилин до готовності дістаньте рулетики з духовки, посипте тертим сиром і поверніть в духовку, щоб сир розплавився.
Страва смачна і дуже красива. Також ми ділились рецептом смачних кабачкових оладок.