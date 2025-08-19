Блюдо по этому рецепту можно подать самым дорогим гостям: роскошная запеканка "Цветочная поляна" из кабачков
Блюдо не только вкусное, но и очень эффектное
Мы рассказывали, как из кабачка приготовить овощную намазку. Теперь делимся рецептом кабачковых рулетиков, которые станут настоящим украшением вашего летнего стола.
Это блюдо не только невероятно вкусное, но и красивое, рулетики напоминают цветы, отсюда и название — "Цветочная поляна". Рецептом поделились на портале "Господинька".
Ингредиенты:
- 2-3 кабачки
- 3-4 ст. л. масла
- 2 зубчика чеснока
- соль и перец
- 1/4 ч. л. базилика
- 1/4 ч. л. орегано
- 100 г панировочных сухарей
- 200 г твердого сыра
- 200 г ветчины
- 1 помидор
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте тонкими пластинами. Кипятите воду с солью, затем опустите в нее кабачки на 2-3 минуты. После этого извлеките кабачки и обсушите их бумажными полотенцами.
- В одной миске смешайте масло, измельченный чеснок, соль, перец, базилик и орегано. В другой миске насыпьте панировочные сухари.
- Обмакните каждый кабачковый пласт в маринад с обеих сторон, затем обваляйте в сухарях. На каждый пласт кабачка выложите кусочек творога.
- Добавьте сверху ветчину и кусочек помидора. Заверните кабачки рулетиками. Выложите рулетики в форму, смазанную растительным маслом.
- Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте рулетики в течение 35 минут. За 5 минут до готовности достаньте рулетики из духовки, посыпьте тертым сыром и сверните в духовку, чтобы сыр расплавился.
Блюдо вкусное и очень красивое. Также мы делились рецептом вкусных кабачковых оладий.