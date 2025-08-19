Укр

Блюдо по этому рецепту можно подать самым дорогим гостям: роскошная запеканка "Цветочная поляна" из кабачков

Наталья Граковская
Аппетитный обед или ужин
Аппетитный обед или ужин. Фото gospodynka.com.ua

Блюдо не только вкусное, но и очень эффектное

Мы рассказывали, как из кабачка приготовить овощную намазку. Теперь делимся рецептом кабачковых рулетиков, которые станут настоящим украшением вашего летнего стола.

Это блюдо не только невероятно вкусное, но и красивое, рулетики напоминают цветы, отсюда и название — "Цветочная поляна". Рецептом поделились на портале "Господинька".

Ингредиенты:

  • 2-3 кабачки
  • 3-4 ст. л. масла
  • 2 зубчика чеснока
  • соль и перец
  • 1/4 ч. л. базилика
  • 1/4 ч. л. орегано
  • 100 г панировочных сухарей
  • 200 г твердого сыра
  • 200 г ветчины
  • 1 помидор

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарежьте тонкими пластинами. Кипятите воду с солью, затем опустите в нее кабачки на 2-3 минуты. После этого извлеките кабачки и обсушите их бумажными полотенцами.
  2. В одной миске смешайте масло, измельченный чеснок, соль, перец, базилик и орегано. В другой миске насыпьте панировочные сухари.
  3. Обмакните каждый кабачковый пласт в маринад с обеих сторон, затем обваляйте в сухарях. На каждый пласт кабачка выложите кусочек творога.
  4. Добавьте сверху ветчину и кусочек помидора. Заверните кабачки рулетиками. Выложите рулетики в форму, смазанную растительным маслом.
  5. Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте рулетики в течение 35 минут. За 5 минут до готовности достаньте рулетики из духовки, посыпьте тертым сыром и сверните в духовку, чтобы сыр расплавился.

Блюдо вкусное и очень красивое. Также мы делились рецептом вкусных кабачковых оладий.

