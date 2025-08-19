Блюдо по этому рецепту можно подать самым дорогим гостям: роскошная запеканка "Цветочная поляна" из кабачков

Блюдо не только вкусное, но и очень эффектное

Мы рассказывали, как из кабачка приготовить овощную намазку. Теперь делимся рецептом кабачковых рулетиков, которые станут настоящим украшением вашего летнего стола.

Это блюдо не только невероятно вкусное, но и красивое, рулетики напоминают цветы, отсюда и название — "Цветочная поляна". Рецептом поделились на портале "Господинька".

Ингредиенты:

2-3 кабачки

3-4 ст. л. масла

2 зубчика чеснока

соль и перец

1/4 ч. л. базилика

1/4 ч. л. орегано

100 г панировочных сухарей

200 г твердого сыра

200 г ветчины

1 помидор

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте тонкими пластинами. Кипятите воду с солью, затем опустите в нее кабачки на 2-3 минуты. После этого извлеките кабачки и обсушите их бумажными полотенцами. В одной миске смешайте масло, измельченный чеснок, соль, перец, базилик и орегано. В другой миске насыпьте панировочные сухари. Обмакните каждый кабачковый пласт в маринад с обеих сторон, затем обваляйте в сухарях. На каждый пласт кабачка выложите кусочек творога. Добавьте сверху ветчину и кусочек помидора. Заверните кабачки рулетиками. Выложите рулетики в форму, смазанную растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте рулетики в течение 35 минут. За 5 минут до готовности достаньте рулетики из духовки, посыпьте тертым сыром и сверните в духовку, чтобы сыр расплавился.

Блюдо вкусное и очень красивое. Также мы делились рецептом вкусных кабачковых оладий.