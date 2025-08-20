Шикарний "кабачковий" сніданок: такі міні-піци ви приготуєте за 15 хвилин
-
-
Незвичайний сніданок особливо сподобається діткам
На сніданок у нас багато вимог. Хочеться, щоб він був смачним і швидко готувався, а щоб перший прийом їжі був корисним і дуже ситним.
Тому найкращий вихід — це міні-піци із кабачка з ковбасою, запечені у сирі. Це дуже швидкий та здоровий варіант сніданку нашвидкуруч. За лічені хвилини ви приготуєте страву, яка може виручити вас і вранці, і у разі несподіваного голоду посеред дня. Незвичайний сніданок за рецептом Shuba ви приготуєте за 15 хвилин.
Як приготувати кабачкові міні-піци в мікрохвильовій печі
Інгредієнти на 2 порції:
- кабачки — 1 шт.;
- соус томатний — 2 ст. л.;
- сир моцарела — 100 г;
- твердий сир — 50 г;
- варена ковбаса — 100 г.
Спосіб приготування:
- Кабачок ретельно миємо і нарізаємо кружальцями.
- Моцарелу і твердий сир окремо натираємо на тертці, нарізаємо ковбасу довільними шматочками.
- Кружечки кабачка змащуємо томатною пастою. Зверху викладаємо невелику кількість підготовленої моцарели, ковбаси та посипаємо все тертим твердим сиром.
- Міні-піци відправляємо в мікрохвильову піч на 6-10 хвилин і подаємо до столу.
