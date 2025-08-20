Рус

Шикарний "кабачковий" сніданок: такі міні-піци ви приготуєте за 15 хвилин

Наталя Граковська
Овочевий сніданок за лічені хвилини
Овочевий сніданок за лічені хвилини. Фото shuba.life

Незвичайний сніданок особливо сподобається діткам

На сніданок у нас багато вимог. Хочеться, щоб він був смачним і швидко готувався, а щоб перший прийом їжі був корисним і дуже ситним.

Тому найкращий вихід — це міні-піци із кабачка з ковбасою, запечені у сирі. Це дуже швидкий та здоровий варіант сніданку нашвидкуруч. За лічені хвилини ви приготуєте страву, яка може виручити вас і вранці, і у разі несподіваного голоду посеред дня. Незвичайний сніданок за рецептом Shuba ви приготуєте за 15 хвилин.

Як приготувати кабачкові міні-піци в мікрохвильовій печі

Інгредієнти на 2 порції:

  • кабачки — 1 шт.;
  • соус томатний — 2 ст. л.;
  • сир моцарела — 100 г;
  • твердий сир — 50 г;
  • варена ковбаса — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок ретельно миємо і нарізаємо кружальцями.
  2. Моцарелу і твердий сир окремо натираємо на тертці, нарізаємо ковбасу довільними шматочками.
  3. Кружечки кабачка змащуємо томатною пастою. Зверху викладаємо невелику кількість підготовленої моцарели, ковбаси та посипаємо все тертим твердим сиром.
  4. Міні-піци відправляємо в мікрохвильову піч на 6-10 хвилин і подаємо до столу.

Також близьких можна побалувати омлетом по-італійськи. Він виходить ситним та пишним.

#Кабачки #Рецепти #Піца #Сніданок #Готуємо вдома