Шикарный "кабачковый" завтрак: такие мини-пиццы вы приготовите за 15 минут

Наталья Граковская
Овощной завтрак за считанные минуты
Овощной завтрак за считанные минуты

Необычный завтрак особенно понравится деткам

К завтраку у нас много требований. Хочется, чтобы он был вкусным и быстро готовился, а еще чтобы первый прием пищи был полезным и очень сытным.

Поэтому лучший выход — это мини-пиццы из кабачка с колбасой, запеченные в сыре. Это очень быстрый и здоровый вариант завтрака на скорую руку. В считанные минуты вы приготовите блюдо, которое может выручить вас и утром, и в случае внезапного голода посреди дня. Необычный завтрак по рецепту Shuba вы приготовите за 15 минут.

Как приготовить кабачковые мини-пиццы в микроволновке

Ингредиенты на 2 порции:

  • кабачки — 1 шт.;
  • соус томатный — 2 ст. л.;
  • сыр моцарелла — 100 г;
  • твердый сыр — 50 г;
  • вареная колбаса — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Кабачок тщательно моем и нарезаем кружочками.
  2. Моцареллу и твердый сыр по отдельности натираем на терке, колбасу нарезаем произвольными кусочками.
  3. Кружочки кабачка смазываем томатной пастой. Сверху выкладываем небольшое количество подготовленной моцареллы, колбасы и посыпаем все тертым твердым сыром.
  4. Мини-пиццы отправляем в микроволновку на 6-10 минут и подаем к столу.

Также близких можно побаловать омлетом по-итальянски. Он получается сытным и пышным.

