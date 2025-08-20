Шикарный "кабачковый" завтрак: такие мини-пиццы вы приготовите за 15 минут
Необычный завтрак особенно понравится деткам
К завтраку у нас много требований. Хочется, чтобы он был вкусным и быстро готовился, а еще чтобы первый прием пищи был полезным и очень сытным.
Поэтому лучший выход — это мини-пиццы из кабачка с колбасой, запеченные в сыре. Это очень быстрый и здоровый вариант завтрака на скорую руку. В считанные минуты вы приготовите блюдо, которое может выручить вас и утром, и в случае внезапного голода посреди дня. Необычный завтрак по рецепту Shuba вы приготовите за 15 минут.
Как приготовить кабачковые мини-пиццы в микроволновке
Ингредиенты на 2 порции:
- кабачки — 1 шт.;
- соус томатный — 2 ст. л.;
- сыр моцарелла — 100 г;
- твердый сыр — 50 г;
- вареная колбаса — 100 г.
Способ приготовления:
- Кабачок тщательно моем и нарезаем кружочками.
- Моцареллу и твердый сыр по отдельности натираем на терке, колбасу нарезаем произвольными кусочками.
- Кружочки кабачка смазываем томатной пастой. Сверху выкладываем небольшое количество подготовленной моцареллы, колбасы и посыпаем все тертым твердым сыром.
- Мини-пиццы отправляем в микроволновку на 6-10 минут и подаем к столу.
Также близких можно побаловать омлетом по-итальянски. Он получается сытным и пышным.