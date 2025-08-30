Баклажани "по-корейськи": гості не повірять, що ви це приготували самі
-
-
Ідеальна закуска для будь-якого столу
Якщо ви любите страви з яскравим ароматом та легкою пікантністю, цей салат з баклажанів по-корейськи має вам сподобатись. В ньому вдало поєднуються обсмажені баклажани, хрустка морква та солодкий перець, ароматна зелень та часник з легким кисло-солодким маринадом.Цей салат ідеально підходить як закуска до основних страв або як самостійний перекус. Готується він просто, а після кількох годин у холодильнику набуває насиченого смаку.
Рецептом в Instagram поділилась кулінарна блогерка iren.lazun.
Інгредієнти:
- баклажани 3-4 шт;
- морква 1 шт;
- болгарський перець 1 шт;
- цибуля фіолетова 1 шт;
- петрушка;
- часник 2-3 зубчики;
Маринад:
- 3 ст.л води
- 2 ст.л оцту
- 2 ст.л цукру
- 0,5 ст.л солі
Як приготувати салат з баклажанів по-корейські
- Баклажани миємо, нарізаємо кільцями, обсмажуємо з двох сторін на невеликій кількості олії приблизно по одній хвилині з кожної сторони, вони не повинні бути повністю готовими, викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
- Перець, цибулю, зелень нарізаємо, натираємо часник, всі овочі з'єднуємо в герметичній ємності з кришкою.
- Для маринаду всі інгредієнти з'єднуємо в окремій посудині, ретельно перемішуємо до розчинення.
- До овочів додаємо баклажани, заливаємо маринадом, закриваємо кришкою і добре струшуємо, ставимо в холодильник настоятися 6 годин, періодично струшуємо.