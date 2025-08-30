Рус

Баклажани "по-корейськи": гості не повірять, що ви це приготували самі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Простий рецепт пікантного салату
Простий рецепт пікантного салату. Фото Скріншот YouTube

Ідеальна закуска для будь-якого столу

Якщо ви любите страви з яскравим ароматом та легкою пікантністю, цей салат з баклажанів по-корейськи має вам сподобатись. В ньому вдало поєднуються обсмажені баклажани, хрустка морква та солодкий перець, ароматна зелень та часник з легким кисло-солодким маринадом.Цей салат ідеально підходить як закуска до основних страв або як самостійний перекус. Готується він просто, а після кількох годин у холодильнику набуває насиченого смаку.

Рецептом в Instagram поділилась кулінарна блогерка iren.lazun.

Інгредієнти:

  • баклажани 3-4 шт;
  • морква 1 шт;
  • болгарський перець 1 шт;
  • цибуля фіолетова 1 шт;
  • петрушка;
  • часник 2-3 зубчики;

Маринад:

  • 3 ст.л води
  • 2 ст.л оцту
  • 2 ст.л цукру
  • 0,5 ст.л солі

Як приготувати салат з баклажанів по-корейські

  1. Баклажани миємо, нарізаємо кільцями, обсмажуємо з двох сторін на невеликій кількості олії приблизно по одній хвилині з кожної сторони, вони не повинні бути повністю готовими, викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
  2. Перець, цибулю, зелень нарізаємо, натираємо часник, всі овочі з'єднуємо в герметичній ємності з кришкою.
  3. Для маринаду всі інгредієнти з'єднуємо в окремій посудині, ретельно перемішуємо до розчинення.
  4. До овочів додаємо баклажани, заливаємо маринадом, закриваємо кришкою і добре струшуємо, ставимо в холодильник настоятися 6 годин, періодично струшуємо.
Теги:
#Рецепти #Салати #Баклажани