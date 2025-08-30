Баклажани "по-корейськи": гості не повірять, що ви це приготували самі

Ідеальна закуска для будь-якого столу

Якщо ви любите страви з яскравим ароматом та легкою пікантністю, цей салат з баклажанів по-корейськи має вам сподобатись. В ньому вдало поєднуються обсмажені баклажани, хрустка морква та солодкий перець, ароматна зелень та часник з легким кисло-солодким маринадом.Цей салат ідеально підходить як закуска до основних страв або як самостійний перекус. Готується він просто, а після кількох годин у холодильнику набуває насиченого смаку.

Рецептом в Instagram поділилась кулінарна блогерка iren.lazun.

Інгредієнти:

баклажани 3-4 шт;

морква 1 шт;

болгарський перець 1 шт;

цибуля фіолетова 1 шт;

петрушка;

часник 2-3 зубчики;

Маринад:

3 ст.л води

2 ст.л оцту

2 ст.л цукру

0,5 ст.л солі

Як приготувати салат з баклажанів по-корейські