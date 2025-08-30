Укр

Баклажаны "по-корейски": гости не поверят, что вы это приготовили сами

Наталья Граковская
Простой рецепт пикантного салата
Простой рецепт пикантного салата. Фото Скриншот YouTube

Идеальная закуска для любого стола

Если вы любите блюда с ярким ароматом и легкой пикантностью, этот салат из баклажанов по-корейски должен вам понравиться. В нем удачно сочетаются обжаренные баклажаны, хрустящая морковь и сладкий перец, ароматная зелень и чеснок с легким кисло-сладким маринадом. Этот салат идеально подходит как закуска к основным блюдам или как самостоятельный перекус. Готовится он просто, а после нескольких часов в холодильнике приобретает насыщенный вкус.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша iren.lazun.

Ингредиенты:

  • баклажаны 3-4 шт;
  • морковь 1 шт;
  • болгарский перец 1 шт;
  • лук фиолетовый 1 шт;
  • петрушка;
  • чеснок 2-3 зубчика.

Маринад:

  • 3 ст.л воды;
  • 2 ст.л уксуса;
  • 2 ст.л сахара;
  • 0,5 ст.л соли.

Как приготовить салат из баклажанов по-корейски

  1. Баклажаны моем, нарезаем кольцами, обжариваем с двух сторон на небольшом количестве масла примерно по одной минуте с каждой стороны. Они не должны быть полностью готовыми. Обжаренные баклажаны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  2. Перец, лук, зелень нарезаем, натираем чеснок, все овощи соединяем в герметичной емкости с крышкой.
  3. Для маринада все ингредиенты соединяем в отдельной миске, тщательно перемешиваем до растворения.
  4. К овощам добавляем баклажаны, заливаем маринадом, закрываем крышкой и хорошо встряхиваем, ставим в холодильник настояться 6 часов, периодически встряхиваем.
