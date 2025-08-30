Баклажаны "по-корейски": гости не поверят, что вы это приготовили сами

Идеальная закуска для любого стола

Если вы любите блюда с ярким ароматом и легкой пикантностью, этот салат из баклажанов по-корейски должен вам понравиться. В нем удачно сочетаются обжаренные баклажаны, хрустящая морковь и сладкий перец, ароматная зелень и чеснок с легким кисло-сладким маринадом. Этот салат идеально подходит как закуска к основным блюдам или как самостоятельный перекус. Готовится он просто, а после нескольких часов в холодильнике приобретает насыщенный вкус.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша iren.lazun.

Ингредиенты:

баклажаны 3-4 шт;

морковь 1 шт;

болгарский перец 1 шт;

лук фиолетовый 1 шт;

петрушка;

чеснок 2-3 зубчика.

Маринад:

3 ст.л воды;

2 ст.л уксуса;

2 ст.л сахара;

0,5 ст.л соли.

Как приготовить салат из баклажанов по-корейски