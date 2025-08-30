Баклажаны "по-корейски": гости не поверят, что вы это приготовили сами
Читати українською
Идеальная закуска для любого стола
Если вы любите блюда с ярким ароматом и легкой пикантностью, этот салат из баклажанов по-корейски должен вам понравиться. В нем удачно сочетаются обжаренные баклажаны, хрустящая морковь и сладкий перец, ароматная зелень и чеснок с легким кисло-сладким маринадом. Этот салат идеально подходит как закуска к основным блюдам или как самостоятельный перекус. Готовится он просто, а после нескольких часов в холодильнике приобретает насыщенный вкус.
Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша iren.lazun.
Ингредиенты:
- баклажаны 3-4 шт;
- морковь 1 шт;
- болгарский перец 1 шт;
- лук фиолетовый 1 шт;
- петрушка;
- чеснок 2-3 зубчика.
Маринад:
- 3 ст.л воды;
- 2 ст.л уксуса;
- 2 ст.л сахара;
- 0,5 ст.л соли.
Как приготовить салат из баклажанов по-корейски
- Баклажаны моем, нарезаем кольцами, обжариваем с двух сторон на небольшом количестве масла примерно по одной минуте с каждой стороны. Они не должны быть полностью готовыми. Обжаренные баклажаны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Перец, лук, зелень нарезаем, натираем чеснок, все овощи соединяем в герметичной емкости с крышкой.
- Для маринада все ингредиенты соединяем в отдельной миске, тщательно перемешиваем до растворения.
- К овощам добавляем баклажаны, заливаем маринадом, закрываем крышкой и хорошо встряхиваем, ставим в холодильник настояться 6 часов, периодически встряхиваем.