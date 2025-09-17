Готуємося до зими: рецепт салату з грибів та помідорів, який захочеться з'їсти до настання холодів
-
-
Заготівля з грибів та помідорів чудово смакуватиме з гарячими гарнірами
Раніше ми розповідали вам, як приготувати з помідорів соус "Шакшука". А тепер пропонуємо незвичайний рецепт салату з помідорів та грибів на зиму. Заготівля виходить яскравою та апетитною. Взимку такий салат стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру чи м’ясної страви.
Рецептом поділилася YouTube-блогерка Катерина Бобилєва. Приготувати салат зовсім нескладно, а зберігатиметься довго.
Інгредієнти:
- 800 г грибів
- 800 г помідорів
- 800 г болгарського перцю
- 100 мл олії
- 100 г цукру
- 1 ст. л. солі
- 2 ст. л. оцту 9%
- 10 г часнику (4-5 зубчиків)
Для відварювання грибів:
- 1 л води
- 1 ч. л. солі
- 1 лавровий лист
- 4 горошини духмяного перцю
- ½ ч. л. коріандру
Як приготувати салат з грибів та помідорів на зиму
- Гриби нарізати скибочками, варити зі спеціями 10 хвилин.
- Помідори нарізати, подрібнити в блендері та проварити 10 хвилин з олією, цукром, сіллю, оцтом і часником.
- Додати нарізаний болгарський перець, варити ще 10 хвилин.
- Змішати масу з відвареними грибами і варити ще 10 хвилин.
- Розлити гарячий салат у стерилізовані банки, закрити і залишити охолоджуватися.