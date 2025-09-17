Рус

Готуємося до зими: рецепт салату з грибів та помідорів, який захочеться з'їсти до настання холодів

Наталя Граковська
Салат з грибів та помідорів
Салат з грибів та помідорів. Фото Скріншот YouTube

Заготівля з грибів та помідорів чудово смакуватиме з гарячими гарнірами

Раніше ми розповідали вам, як приготувати з помідорів соус "Шакшука". А тепер пропонуємо незвичайний рецепт салату з помідорів та грибів на зиму. Заготівля виходить яскравою та апетитною. Взимку такий салат стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру чи м’ясної страви.

Рецептом поділилася YouTube-блогерка Катерина Бобилєва. Приготувати салат зовсім нескладно, а зберігатиметься довго.

Інгредієнти:

  • 800 г грибів
  • 800 г помідорів
  • 800 г болгарського перцю
  • 100 мл олії
  • 100 г цукру
  • 1 ст. л. солі
  • 2 ст. л. оцту 9%
  • 10 г часнику (4-5 зубчиків)

Для відварювання грибів:

  • 1 л води
  • 1 ч. л. солі
  • 1 лавровий лист
  • 4 горошини духмяного перцю
  • ½ ч. л. коріандру

Як приготувати салат з грибів та помідорів на зиму

  1. Гриби нарізати скибочками, варити зі спеціями 10 хвилин.
  2. Помідори нарізати, подрібнити в блендері та проварити 10 хвилин з олією, цукром, сіллю, оцтом і часником.
  3. Додати нарізаний болгарський перець, варити ще 10 хвилин.
  4. Змішати масу з відвареними грибами і варити ще 10 хвилин.
  5. Розлити гарячий салат у стерилізовані банки, закрити і залишити охолоджуватися.
