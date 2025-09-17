Готуємося до зими: рецепт салату з грибів та помідорів, який захочеться з'їсти до настання холодів

Заготівля з грибів та помідорів чудово смакуватиме з гарячими гарнірами

Раніше ми розповідали вам, як приготувати з помідорів соус "Шакшука". А тепер пропонуємо незвичайний рецепт салату з помідорів та грибів на зиму. Заготівля виходить яскравою та апетитною. Взимку такий салат стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру чи м’ясної страви.

Рецептом поділилася YouTube-блогерка Катерина Бобилєва. Приготувати салат зовсім нескладно, а зберігатиметься довго.

Інгредієнти:

800 г грибів

800 г помідорів

800 г болгарського перцю

100 мл олії

100 г цукру

1 ст. л. солі

2 ст. л. оцту 9%

10 г часнику (4-5 зубчиків)

Для відварювання грибів:

1 л води

1 ч. л. солі

1 лавровий лист

4 горошини духмяного перцю

½ ч. л. коріандру

Як приготувати салат з грибів та помідорів на зиму