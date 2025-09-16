І до макаронів, і просто на хліб: рецепт соусу "Шакшука" на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Соус з помідорів, перцю та цибулі дуже легко готувати
Соус "Шакшука" можна назвати однією з базових овочевих страв на зиму. Його можна використовувати для приготування традиційної шакшуки, а ще додавати до макаронів, рису або навіть просто до хрусткого хліба. Цей овочевий соус виходить надзвичайно смачним та ароматним, а готувати його дуже легко.
Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка Катерина Бобилєва. Завдяки цьому соусу взимку можна буде завжди приготувати смачну страву.
Інгредієнти
- 2 кг помідорів
- 250 г цибулі
- 250 г солодкого перцю
- 125 мл олії без запаху
- 20 г солі (1 ст. л.)
Як готувати
- Помідори залити окропом, зачекати, поки шкірка відстане, і зняти її.
- Нарізати помідори, цибулю та перець кубиками.
- У каструлі або сковорідці розігріти олію, додати цибулю та перець, смажити 7-8 хвилин.
- Додати помідори, сіль і варити 30 хвилин.
- Розкласти готовий соус по стерилізованих банках і закрити кришками.
Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом маринованих помідорів. Його особливість у тому, що для приготування заготівлі не потрібні оцет та цукор.