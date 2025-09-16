Рус

І до макаронів, і просто на хліб: рецепт соусу "Шакшука" на зиму

Наталя Граковська
Овочевий соус смакуватиме з будь-якою стравою
Овочевий соус смакуватиме з будь-якою стравою. Фото Скріншот YouTube

Соус з помідорів, перцю та цибулі дуже легко готувати

Соус "Шакшука" можна назвати однією з базових овочевих страв на зиму. Його можна використовувати для приготування традиційної шакшуки, а ще додавати до макаронів, рису або навіть просто до хрусткого хліба. Цей овочевий соус виходить надзвичайно смачним та ароматним, а готувати його дуже легко.

Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка Катерина Бобилєва. Завдяки цьому соусу взимку можна буде завжди приготувати смачну страву.

Інгредієнти

  • 2 кг помідорів
  • 250 г цибулі
  • 250 г солодкого перцю
  • 125 мл олії без запаху
  • 20 г солі (1 ст. л.)

Як готувати

  1. Помідори залити окропом, зачекати, поки шкірка відстане, і зняти її.
  2. Нарізати помідори, цибулю та перець кубиками.
  3. У каструлі або сковорідці розігріти олію, додати цибулю та перець, смажити 7-8 хвилин.
  4. Додати помідори, сіль і варити 30 хвилин.
  5. Розкласти готовий соус по стерилізованих банках і закрити кришками.

#Помідори #Рецепти #Соус #Перець #Консервація