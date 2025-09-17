Укр

Готовимся к зиме: рецепт салата из грибов и помидоров, который захочется съесть до наступления холодов

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из грибов и помидоров
Салат из грибов и помидоров. Фото Скриншот YouTube

Заготовка из грибов и помидоров будет прекрасно сочетаться с горячими гарнирами

Раньше мы рассказывали вам, как приготовить из помидоров соус "Шакшука". А теперь предлагаем необычный рецепт салата из помидоров и грибов на зиму. Заготовка получается яркой и аппетитной. Зимой такой салат станет отличным дополнением к любому гарниру или мясному блюду.

Рецептом поделилась YouTube-блогерша Екатерина Бобылева. Приготовить салат совсем несложно, а храниться он будет долго.

Ингредиенты

  • 800 г грибов
  • 800 г помидоров
  • 800 г болгарского перца
  • 100 мл масла
  • 100 г сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 2 ст. л. уксуса 9%
  • 10 г чеснока (4-5 зубчиков)

Для отваривания грибов:

  • 1 л воды
  • 1 ч. л. соли
  • 1 лавровый лист
  • 4 горошины душистого перца
  • ½ ч. л. кориандра

Как приготовить салат из грибов и помидоров на зиму

  1. Грибы нарезать ломтиками, варить со специями 10 минут.
  2. Помидоры нарезать, измельчить в блендере и проварить 10 минут с растительным маслом, сахаром, солью, уксусом и чесноком.
  3. Добавить нарезанный болгарский перец, варить еще 10 минут.
  4. Смешать массу с отваренными грибами и варить еще 10 минут.
  5. Разлить горячий салат в стерилизованные банки, закрыть и оставить остывать.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Грибы #Консервация #Шампиньоны