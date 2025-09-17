Готовимся к зиме: рецепт салата из грибов и помидоров, который захочется съесть до наступления холодов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Заготовка из грибов и помидоров будет прекрасно сочетаться с горячими гарнирами
Раньше мы рассказывали вам, как приготовить из помидоров соус "Шакшука". А теперь предлагаем необычный рецепт салата из помидоров и грибов на зиму. Заготовка получается яркой и аппетитной. Зимой такой салат станет отличным дополнением к любому гарниру или мясному блюду.
Рецептом поделилась YouTube-блогерша Екатерина Бобылева. Приготовить салат совсем несложно, а храниться он будет долго.
Ингредиенты
- 800 г грибов
- 800 г помидоров
- 800 г болгарского перца
- 100 мл масла
- 100 г сахара
- 1 ст. л. соли
- 2 ст. л. уксуса 9%
- 10 г чеснока (4-5 зубчиков)
Для отваривания грибов:
- 1 л воды
- 1 ч. л. соли
- 1 лавровый лист
- 4 горошины душистого перца
- ½ ч. л. кориандра
Как приготовить салат из грибов и помидоров на зиму
- Грибы нарезать ломтиками, варить со специями 10 минут.
- Помидоры нарезать, измельчить в блендере и проварить 10 минут с растительным маслом, сахаром, солью, уксусом и чесноком.
- Добавить нарезанный болгарский перец, варить еще 10 минут.
- Смешать массу с отваренными грибами и варить еще 10 минут.
- Разлить горячий салат в стерилизованные банки, закрыть и оставить остывать.