Готовимся к зиме: рецепт салата из грибов и помидоров, который захочется съесть до наступления холодов

Заготовка из грибов и помидоров будет прекрасно сочетаться с горячими гарнирами

Раньше мы рассказывали вам, как приготовить из помидоров соус "Шакшука". А теперь предлагаем необычный рецепт салата из помидоров и грибов на зиму. Заготовка получается яркой и аппетитной. Зимой такой салат станет отличным дополнением к любому гарниру или мясному блюду.

Рецептом поделилась YouTube-блогерша Екатерина Бобылева. Приготовить салат совсем несложно, а храниться он будет долго.

Ингредиенты

800 г грибов

800 г помидоров

800 г болгарского перца

100 мл масла

100 г сахара

1 ст. л. соли

2 ст. л. уксуса 9%

10 г чеснока (4-5 зубчиков)

Для отваривания грибов:

1 л воды

1 ч. л. соли

1 лавровый лист

4 горошины душистого перца

½ ч. л. кориандра

Как приготовить салат из грибов и помидоров на зиму