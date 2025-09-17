Сливова "Нутелла": рецепт незвичайного варення
Шоколадне варення зі слив готується дуже просто та швидко
Якщо ви хочете здивувати рідних незвичайною домашньою консервацією, спробуйте приготувати варення зі слив з какао. Воно не схоже на класичне варення, а більше нагадує ніжний шоколадний крем із фруктовим присмаком. З нього можна робити начинку для млинців або подавати до оладків. Приготувати шоколадне варення зі слив дуже просто.
Рецептом страви поділилася на своєму YouTube-каналі кулінарна блогерка Лілія Цвіт. За її словами, це варення можна зберігати при кімнатній температурі.
Інгредієнти
- Сливи — 2 кг
- Цукор — 650 г
- Какао — 100 г
Як приготувати варення зі слив з какао
- Помийте сливи та видаліть кісточки. Використовуйте будь-який сорт слив, але найкраще підійде "Угорка".
- Засипте підготовлені сливи цукром і ретельно перемішайте. Залиште суміш на 20 хвилин, щоб сливи пустили сік.
- Поставте сливи на плиту і доведіть до кипіння на малому вогні. Після закипання вимкніть вогонь і залиште варення, щоб воно повністю охололо. Можна залишити його на ніч.
- До охололих слив додайте какао і перебийте все за допомогою блендера до отримання однорідної маси.
- Знову поставте варення на плиту. Доведіть до кипіння і варіть ще 5 хвилин після закипання.
- Швидко розлийте гаряче варення по чистих стерилізованих банках. Накрийте стерилізованими кришками і герметично закатайте. Закутайте банки та залиште до повного вистигання.