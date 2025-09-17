Рус

Сливова "Нутелла": рецепт незвичайного варення

Наталя Граковська
Варення зі слив та какао нагадує шоколадний крем
Варення зі слив та какао нагадує шоколадний крем. Фото Pinterest

Шоколадне варення зі слив готується дуже просто та швидко

Якщо ви хочете здивувати рідних незвичайною домашньою консервацією, спробуйте приготувати варення зі слив з какао. Воно не схоже на класичне варення, а більше нагадує ніжний шоколадний крем із фруктовим присмаком. З нього можна робити начинку для млинців або подавати до оладків. Приготувати шоколадне варення зі слив дуже просто.

Рецептом страви поділилася на своєму YouTube-каналі кулінарна блогерка Лілія Цвіт. За її словами, це варення можна зберігати при кімнатній температурі.

Інгредієнти

  • Сливи — 2 кг
  • Цукор — 650 г
  • Какао — 100 г

Як приготувати варення зі слив з какао

  1. Помийте сливи та видаліть кісточки. Використовуйте будь-який сорт слив, але найкраще підійде "Угорка".
  2. Засипте підготовлені сливи цукром і ретельно перемішайте. Залиште суміш на 20 хвилин, щоб сливи пустили сік.
  3. Поставте сливи на плиту і доведіть до кипіння на малому вогні. Після закипання вимкніть вогонь і залиште варення, щоб воно повністю охололо. Можна залишити його на ніч.
  4. До охололих слив додайте какао і перебийте все за допомогою блендера до отримання однорідної маси.
  5. Знову поставте варення на плиту. Доведіть до кипіння і варіть ще 5 хвилин після закипання.
  6. Швидко розлийте гаряче варення по чистих стерилізованих банках. Накрийте стерилізованими кришками і герметично закатайте. Закутайте банки та залиште до повного вистигання.
