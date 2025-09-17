Сливова "Нутелла": рецепт незвичайного варення

Шоколадне варення зі слив готується дуже просто та швидко

Якщо ви хочете здивувати рідних незвичайною домашньою консервацією, спробуйте приготувати варення зі слив з какао. Воно не схоже на класичне варення, а більше нагадує ніжний шоколадний крем із фруктовим присмаком. З нього можна робити начинку для млинців або подавати до оладків. Приготувати шоколадне варення зі слив дуже просто.

Рецептом страви поділилася на своєму YouTube-каналі кулінарна блогерка Лілія Цвіт. За її словами, це варення можна зберігати при кімнатній температурі.

Інгредієнти

Сливи — 2 кг

Цукор — 650 г

Какао — 100 г

Як приготувати варення зі слив з какао