Сливовая "Нутелла": рецепт необычного варенья

Шоколадное варенье из слив готовится очень просто и быстро

Если вы хотите удивить родных необычной домашней консервацией, попробуйте приготовить варенье из слив с какао. Оно не похоже на классическое варенье, а больше напоминает нежный шоколадный крем с фруктовым привкусом. Из него можно делать начинку для блинов или подавать к оладьям. Приготовить шоколадное варенье из слив очень просто.

Рецептом блюда поделилась на своем YouTube-канале кулинарная блогерша Лилия Цвит. По ее словам, это варенье можно хранить при комнатной температуре.

Ингредиенты

Сливы — 2 кг

Сахар — 650 г

Какао — 100 г

Как приготовить варенье из слив и какао