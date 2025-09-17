Укр

Сливовая "Нутелла": рецепт необычного варенья

Наталья Граковская
Варенье из слив и какао напоминает шоколадный крем
Варенье из слив и какао напоминает шоколадный крем. Фото Pinterest

Шоколадное варенье из слив готовится очень просто и быстро

Если вы хотите удивить родных необычной домашней консервацией, попробуйте приготовить варенье из слив с какао. Оно не похоже на классическое варенье, а больше напоминает нежный шоколадный крем с фруктовым привкусом. Из него можно делать начинку для блинов или подавать к оладьям. Приготовить шоколадное варенье из слив очень просто.

Рецептом блюда поделилась на своем YouTube-канале кулинарная блогерша Лилия Цвит. По ее словам, это варенье можно хранить при комнатной температуре.

Ингредиенты

  • Сливы — 2 кг
  • Сахар — 650 г
  • Какао — 100 г

Как приготовить варенье из слив и какао

  1. Помойте сливы и удалите косточки. Используйте любой сорт слив, но лучше всего подойдет "Венгерка".
  2. Засыпьте подготовленные сливы сахаром и тщательно перемешайте. Оставьте смесь на 20 минут, чтобы сливы пустили сок.
  3. Поставьте сливы на плиту и доведите до кипения на маленьком огне. После закипания выключите огонь и оставьте варенье, чтобы оно полностью остыло. Можно оставить его на ночь.
  4. К остывшим сливам добавьте какао и перебейте все с помощью блендера до получения однородной массы.
  5. Снова поставьте варенье на плиту. Доведите до кипения и варите еще 5 минут после закипания.
  6. Быстро разлейте горячее варенье по чистым стерилизованным банкам. Накройте стерилизованными крышками и герметично закатайте. Закутайте банки и оставьте до полного остывания.
