Через добу будуть готові: як швидко приготувати мариновані помідори
Ці помідори готуються дуже просто
Щоб насолодитися маринованими помідорами, не варто чекати тижнями. За цим простим рецептом мариновані помідори готові до вживання вже на наступний день. Усе робиться швидко й просто. Завдяки меду, часнику та свіжій зелені помідори виходять ароматними, ніжними й з приємною солодкуватою ноткою.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі LOZOVSKI. Авторка рецепта радить обирати для маринування помідори сорту "Сливка".
Інгредієнти
- 2 кг помідорів
- 5 цибулин
- 6 ч.л. яблучного оцту або лимонного соку
- 2 головки часнику
- 3 ст.л. меду
- 10 ст.л. олії
- пучок петрушки
- 3 ч.л. солі
Як приготувати мариновані помідори з медом
- Наріжте цибулю півкільцями або кубиками.
- Видаліть плодоніжку з помідорів і розріжте їх на чотири частини.
- Подрібніть зелень і часник. За бажанням додайте гострий перець.
- В окремій мисці змішайте мед, олію, лимонний сік, сіль, сухі трави. Добре перемішайте.
- На дно чистої банки викладіть шар зелені, цибулі та часнику. Потім покладіть шар помідорів. Чергуйте шари, поки не заповните банку.
- Залийте вміст 3-4 ложками заправки.
- Щільно закрийте банку кришкою і добре потрусіть, щоб заправка рівномірно розподілилася.
- Поставте помідори в холодильник на добу. Після цього їх можна їсти.