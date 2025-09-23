Через добу будуть готові: як швидко приготувати мариновані помідори

Ці помідори готуються дуже просто

Щоб насолодитися маринованими помідорами, не варто чекати тижнями. За цим простим рецептом мариновані помідори готові до вживання вже на наступний день. Усе робиться швидко й просто. Завдяки меду, часнику та свіжій зелені помідори виходять ароматними, ніжними й з приємною солодкуватою ноткою.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі LOZOVSKI. Авторка рецепта радить обирати для маринування помідори сорту "Сливка".

Інгредієнти

2 кг помідорів

5 цибулин

6 ч.л. яблучного оцту або лимонного соку

2 головки часнику

3 ст.л. меду

10 ст.л. олії

пучок петрушки

3 ч.л. солі

Як приготувати мариновані помідори з медом