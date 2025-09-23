Укр

Через сутки будут готовы: как быстро приготовить маринованные помидоры

Наталья Граковская
Читати українською
Маринованные помидоры с медом
Маринованные помидоры с медом. Фото agrogazda.com.ua

Эти помидоры готовятся очень просто

Чтобы насладиться маринованными помидорами, не стоит ждать неделями. По этому простому рецепту маринованные помидоры готовы к употреблению уже на следующий день. Все делается быстро и просто. Благодаря меду, чесноку и свежей зелени помидоры получаются ароматными, нежными и с приятной сладковатой ноткой.

Рецептом поделились на YouTube-канале LOZOVSKI. Автор рецепта советует выбирать для маринования помидоры сорта "Сливка".

Ингредиенты

  • 2 кг помидоров
  • 5 луковиц
  • 6 ч.л. яблочного уксуса или лимонного сока
  • 2 головки чеснока
  • 3 ст.л. меда
  • 10 ст.л. масла
  • 1 пучок петрушки
  • 3 ч.л. соли

Как приготовить помидоры с медом

  1. Нарежьте лук полукольцами или кубиками.
  2. Удалите плодоножку с помидоров и разрежьте их на четыре части.
  3. Измельчите зелень и чеснок. По желанию добавьте острый перец.
  4. В отдельной миске смешайте мёд, растительное масло, лимонный сок, соль, сухие травы. Хорошо перемешайте.
  5. На дно чистой банки выложите слой зелени, лука и чеснока. Затем положите слой помидоров. Чередуйте слои, пока не заполните банку.
  6. Залейте содержимое 3-4 ложками заправки.
  7. Плотно закройте банку крышкой и хорошо встряхните, чтобы заправка равномерно распределилась.
  8. Поставьте помидоры в холодильник на сутки. После этого их можно есть.
