Через сутки будут готовы: как быстро приготовить маринованные помидоры

Эти помидоры готовятся очень просто

Чтобы насладиться маринованными помидорами, не стоит ждать неделями. По этому простому рецепту маринованные помидоры готовы к употреблению уже на следующий день. Все делается быстро и просто. Благодаря меду, чесноку и свежей зелени помидоры получаются ароматными, нежными и с приятной сладковатой ноткой.

Рецептом поделились на YouTube-канале LOZOVSKI. Автор рецепта советует выбирать для маринования помидоры сорта "Сливка".

Ингредиенты

2 кг помидоров

5 луковиц

6 ч.л. яблочного уксуса или лимонного сока

2 головки чеснока

3 ст.л. меда

10 ст.л. масла

1 пучок петрушки

3 ч.л. соли

Как приготовить помидоры с медом