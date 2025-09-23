Через сутки будут готовы: как быстро приготовить маринованные помидоры
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эти помидоры готовятся очень просто
Чтобы насладиться маринованными помидорами, не стоит ждать неделями. По этому простому рецепту маринованные помидоры готовы к употреблению уже на следующий день. Все делается быстро и просто. Благодаря меду, чесноку и свежей зелени помидоры получаются ароматными, нежными и с приятной сладковатой ноткой.
Рецептом поделились на YouTube-канале LOZOVSKI. Автор рецепта советует выбирать для маринования помидоры сорта "Сливка".
Ингредиенты
- 2 кг помидоров
- 5 луковиц
- 6 ч.л. яблочного уксуса или лимонного сока
- 2 головки чеснока
- 3 ст.л. меда
- 10 ст.л. масла
- 1 пучок петрушки
- 3 ч.л. соли
Как приготовить помидоры с медом
- Нарежьте лук полукольцами или кубиками.
- Удалите плодоножку с помидоров и разрежьте их на четыре части.
- Измельчите зелень и чеснок. По желанию добавьте острый перец.
- В отдельной миске смешайте мёд, растительное масло, лимонный сок, соль, сухие травы. Хорошо перемешайте.
- На дно чистой банки выложите слой зелени, лука и чеснока. Затем положите слой помидоров. Чередуйте слои, пока не заполните банку.
- Залейте содержимое 3-4 ложками заправки.
- Плотно закройте банку крышкой и хорошо встряхните, чтобы заправка равномерно распределилась.
- Поставьте помидоры в холодильник на сутки. После этого их можно есть.