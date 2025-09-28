Не встигнете озирнутися, як він зникне зі столу: рецепт салату "Золоте курча" з баклажанами
Цей салат з баклажанами та куркою готується дуже просто й швидко
Салат "Золоте курча" врятує, коли часу на приготування смачної і незвичної страви зовсім мало, а гості вже майже на порозі. Готується салат дуже просто. Усі продукти доступні. Такий салат стане чудовою швидкою закускою, яка обов’язково сподобається всім за столом.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "ВІКА-Простые Рецепты".
Інгредієнти
- баклажани — 2 шт. (середні);
- куряче філе відварене — 300 г;
- морква по-корейськи — 120 г;
- огірок свіжий — 1–2 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- олія рослинна — 2–3 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- цукор — дрібка;
- лимонний сік або оцет — 1 ст. л. (за бажанням);
- чорний перець — до свого смаку.
Як приготувати салат з баклажанів
- Баклажани нарізаємо брусочками, солимо й залишаємо на 15 хвилин, щоб вони пустили сік.
- Віджимаємо баклажани і смажимо на розігрітій олії до золотистої скоринки.
- Відварене куряче філе нарізаємо брусочками та додаємо до баклажанів разом із морквою по-корейськи.
- Дрібно нарізаємо часник і додаємо до інших продуктів.
- Розігріваємо на пательні окрему порцію олії та поливаємо нею салат.
- Наприкінці додаємо нарізаний свіжий огірок, оцет та ретельно перемішуємо салат.