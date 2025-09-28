Рус

Не встигнете озирнутися, як він зникне зі столу: рецепт салату "Золоте курча" з баклажанами

Наталя Граковська
Салат "Золоте курча"
Салат "Золоте курча". Фото Скріншот YouTube

Цей салат з баклажанами та куркою готується дуже просто й швидко

Салат "Золоте курча" врятує, коли часу на приготування смачної і незвичної страви зовсім мало, а гості вже майже на порозі. Готується салат дуже просто. Усі продукти доступні. Такий салат стане чудовою швидкою закускою, яка обов’язково сподобається всім за столом.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "ВІКА-Простые Рецепты".

Інгредієнти

  • баклажани — 2 шт. (середні);
  • куряче філе відварене — 300 г;
  • морква по-корейськи — 120 г;
  • огірок свіжий — 1–2 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • олія рослинна — 2–3 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • цукор — дрібка;
  • лимонний сік або оцет — 1 ст. л. (за бажанням);
  • чорний перець — до свого смаку.

Як приготувати салат з баклажанів

  1. Баклажани нарізаємо брусочками, солимо й залишаємо на 15 хвилин, щоб вони пустили сік.
  2. Віджимаємо баклажани і смажимо на розігрітій олії до золотистої скоринки.
  3. Відварене куряче філе нарізаємо брусочками та додаємо до баклажанів разом із морквою по-корейськи.
  4. Дрібно нарізаємо часник і додаємо до інших продуктів.
  5. Розігріваємо на пательні окрему порцію олії та поливаємо нею салат.
  6. Наприкінці додаємо нарізаний свіжий огірок, оцет та ретельно перемішуємо салат.
