Не встигнете озирнутися, як він зникне зі столу: рецепт салату "Золоте курча" з баклажанами

Цей салат з баклажанами та куркою готується дуже просто й швидко

Салат "Золоте курча" врятує, коли часу на приготування смачної і незвичної страви зовсім мало, а гості вже майже на порозі. Готується салат дуже просто. Усі продукти доступні. Такий салат стане чудовою швидкою закускою, яка обов’язково сподобається всім за столом.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "ВІКА-Простые Рецепты".

Інгредієнти

баклажани — 2 шт. (середні);

куряче філе відварене — 300 г;

морква по-корейськи — 120 г;

огірок свіжий — 1–2 шт.;

часник — 1 зубчик;

олія рослинна — 2–3 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

цукор — дрібка;

лимонний сік або оцет — 1 ст. л. (за бажанням);

чорний перець — до свого смаку.

Як приготувати салат з баклажанів