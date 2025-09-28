Не успеете оглянуться, как он исчезнет со стола: рецепт салата "Золотой цыпленок" с баклажанами

Этот салат с баклажанами и курицей готовится очень просто и быстро

Салат "Золотой цыпленок" выручит, когда времени на приготовление вкусного и необычного блюда совсем мало, а гости уже почти на пороге. Готовится салат очень просто. Все продукты доступны. Такой салат станет прекрасной быстрой закуской, которая обязательно понравится всем за столом.

Рецептом поделились на YouTube-канале "ВІКА-Простые Рецепты".

Ингредиенты

баклажаны — 2 шт. (средние);

куриное филе отварное — 300 г;

морковь по-корейски — 120 г;

огурец свежий — 1–2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

масло растительное — 2–3 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

сахар — щепотка;

лимонный сок или уксус — 1 ст. л. (по желанию);

черный перец — по своему вкусу.

Как приготовить салат из баклажанов