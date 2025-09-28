Укр

Не успеете оглянуться, как он исчезнет со стола: рецепт салата "Золотой цыпленок" с баклажанами

Наталья Граковская
Салат "Золотой цыпленок"
Салат "Золотой цыпленок". Фото Скриншот YouTube

Этот салат с баклажанами и курицей готовится очень просто и быстро

Салат "Золотой цыпленок" выручит, когда времени на приготовление вкусного и необычного блюда совсем мало, а гости уже почти на пороге. Готовится салат очень просто. Все продукты доступны. Такой салат станет прекрасной быстрой закуской, которая обязательно понравится всем за столом.

Рецептом поделились на YouTube-канале "ВІКА-Простые Рецепты".

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 шт. (средние);
  • куриное филе отварное — 300 г;
  • морковь по-корейски — 120 г;
  • огурец свежий — 1–2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • масло растительное — 2–3 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • сахар — щепотка;
  • лимонный сок или уксус — 1 ст. л. (по желанию);
  • черный перец — по своему вкусу.

Как приготовить салат из баклажанов

  1. Баклажаны нарезаем брусочками, солим и оставляем на 15 минут, чтобы они пустили сок.
  2. Отжимаем баклажаны и жарим на разогретом масле до золотистой корочки.
  3. Отварное куриное филе нарезаем брусочками и добавляем к баклажанам вместе с морковью по-корейски.
  4. Мелко нарезаем чеснок и добавляем к остальным продуктам.
  5. Разогреваем на сковороде отдельную порцию масла и поливаем им салат.
  6. В конце добавляем нарезанный свежий огурец и тщательно перемешиваем салат.
