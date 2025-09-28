Не успеете оглянуться, как он исчезнет со стола: рецепт салата "Золотой цыпленок" с баклажанами
Этот салат с баклажанами и курицей готовится очень просто и быстро
Салат "Золотой цыпленок" выручит, когда времени на приготовление вкусного и необычного блюда совсем мало, а гости уже почти на пороге. Готовится салат очень просто. Все продукты доступны. Такой салат станет прекрасной быстрой закуской, которая обязательно понравится всем за столом.
Рецептом поделились на YouTube-канале "ВІКА-Простые Рецепты".
Ингредиенты
- баклажаны — 2 шт. (средние);
- куриное филе отварное — 300 г;
- морковь по-корейски — 120 г;
- огурец свежий — 1–2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- масло растительное — 2–3 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- сахар — щепотка;
- лимонный сок или уксус — 1 ст. л. (по желанию);
- черный перец — по своему вкусу.
Как приготовить салат из баклажанов
- Баклажаны нарезаем брусочками, солим и оставляем на 15 минут, чтобы они пустили сок.
- Отжимаем баклажаны и жарим на разогретом масле до золотистой корочки.
- Отварное куриное филе нарезаем брусочками и добавляем к баклажанам вместе с морковью по-корейски.
- Мелко нарезаем чеснок и добавляем к остальным продуктам.
- Разогреваем на сковороде отдельную порцию масла и поливаем им салат.
- В конце добавляем нарезанный свежий огурец и тщательно перемешиваем салат.