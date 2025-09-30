Забудьте про банки та відра: українець показав, в чому можна замаринувати помідори
Для цього лайфхаку не потрібна тара зі скла чи пластику
Зазвичай помідори маринують у банках, бочках чи відрах. Але можна замість тари використати великий гарбуз.
Відповідне відео з'явилося у ТікТок. Автор ролику показав незвичний спосіб закваски овочів, де замість звичайних банок використовується порожнина гарбуза як ємність для ферментації.
Інгредієнти
- Гарбуз — 1 шт.
- Помідори — довільна кількість
- Листя хрону, смородини чи вишні
- Часник — 4-5 зубчики
- Парасолька кропу
Для розсолу:
- Вода — 1 л (холодна)
- Сіль — 2 ст.л
- Цукор — 1 ст.л
- Гірчиця суха — 1 ст.л
Як приготувати квашені помідори в гарбузі
- Виберіть великий, міцний гарбуз. Зріжте верхню частину, щоб зробити "кришку", і ретельно видаліть насіння та м'якоть, щоб отримати порожню ємність.
- Щільно укладіть помідори, парасольки кропу, листя хрону, смородини чи вишні, зубчики часнику всередину підготовленого гарбуза.
- Змішайте у холодній воді сіль, цукор, гірчицю та залийте помідори отриманою сумішшю.
- Накрийте гарбуз кришкою та залиште при кімнатній температурі на кілька днів для бродіння.
- Після заквашування гарбуз з помідорами зберігайте у прохолодному місці, наприклад, у погребі або холодильнику.
