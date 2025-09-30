Забудьте про банки та відра: українець показав, в чому можна замаринувати помідори

Для цього лайфхаку не потрібна тара зі скла чи пластику

Зазвичай помідори маринують у банках, бочках чи відрах. Але можна замість тари використати великий гарбуз.

Відповідне відео з'явилося у ТікТок. Автор ролику показав незвичний спосіб закваски овочів, де замість звичайних банок використовується порожнина гарбуза як ємність для ферментації.

Інгредієнти

Гарбуз — 1 шт.

Помідори — довільна кількість

Листя хрону, смородини чи вишні

Часник — 4-5 зубчики

Парасолька кропу

Для розсолу:

Вода — 1 л (холодна)

Сіль — 2 ст.л

Цукор — 1 ст.л

Гірчиця суха — 1 ст.л

Як приготувати квашені помідори в гарбузі

Виберіть великий, міцний гарбуз. Зріжте верхню частину, щоб зробити "кришку", і ретельно видаліть насіння та м'якоть, щоб отримати порожню ємність. Щільно укладіть помідори, парасольки кропу, листя хрону, смородини чи вишні, зубчики часнику всередину підготовленого гарбуза. Змішайте у холодній воді сіль, цукор, гірчицю та залийте помідори отриманою сумішшю. Накрийте гарбуз кришкою та залиште при кімнатній температурі на кілька днів для бродіння. Після заквашування гарбуз з помідорами зберігайте у прохолодному місці, наприклад, у погребі або холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати томатний сік без соковижималки.