Забудьте про банки та відра: українець показав, в чому можна замаринувати помідори

Наталя Граковська
Квасити помідори можна в гарбузі
Квасити помідори можна в гарбузі.

Для цього лайфхаку не потрібна тара зі скла чи пластику

Зазвичай помідори маринують у банках, бочках чи відрах. Але можна замість тари використати великий гарбуз.

Відповідне відео з'явилося у ТікТок. Автор ролику показав незвичний спосіб закваски овочів, де замість звичайних банок використовується порожнина гарбуза як ємність для ферментації.

Інгредієнти

  • Гарбуз — 1 шт.
  • Помідори — довільна кількість
  • Листя хрону, смородини чи вишні
  • Часник — 4-5 зубчики
  • Парасолька кропу

Для розсолу:

  • Вода — 1 л (холодна)
  • Сіль — 2 ст.л
  • Цукор — 1 ст.л
  • Гірчиця суха — 1 ст.л

Як приготувати квашені помідори в гарбузі

  1. Виберіть великий, міцний гарбуз. Зріжте верхню частину, щоб зробити "кришку", і ретельно видаліть насіння та м'якоть, щоб отримати порожню ємність.
  2. Щільно укладіть помідори, парасольки кропу, листя хрону, смородини чи вишні, зубчики часнику всередину підготовленого гарбуза.
  3. Змішайте у холодній воді сіль, цукор, гірчицю та залийте помідори отриманою сумішшю.
  4. Накрийте гарбуз кришкою та залиште при кімнатній температурі на кілька днів для бродіння.
  5. Після заквашування гарбуз з помідорами зберігайте у прохолодному місці, наприклад, у погребі або холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати томатний сік без соковижималки.

