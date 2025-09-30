Укр

Забудьте о банках и ведрах: украинец показал, в чем можно замариновать помидоры

Наталья Граковская
Квасить помидоры можно в тыкве
Квасить помидоры можно в тыкве. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для этого лайфхака не нужна тара из стекла или пластика

Обычно помидоры маринуют в банках, бочках или ведрах. Но вместо тары можно использовать большую тыкву.

Соответствующее видео появилось у ТикТок. Автор ролика показал необычный способ закваски овощей, где вместо обычных банок используется полость тыквы как емкость для ферментации.

Ингредиенты

  • Тыква – 1 шт.
  • Помидоры – произвольное количество
  • Листья хрена, смородины или вишни
  • Чеснок — 4-5 зубчика
  • Зонтик укропа

Для рассола:

  • Вода – 1 л (холодная)
  • Соль — 2 ст.л
  • Сахар – 1 ст.л
  • Горчица сухая – 1 ст.л

Как приготовить помидоры в тыкве

  1. Выберите большую, крепкую тыкву. Срежьте верхнюю часть, чтобы сделать "крышку", и тщательно удалите семена и мякоть, чтобы получить пустую ёмкость.
  2. Плотно уложите помидоры, зонтики укропа, листья хрена, смородины или вишни, зубчики чеснока внутрь подготовленной тыквы.
  3. Смешайте в холодной воде соль, сахар, горчицу и залейте помидоры полученной смесью.
  4. Накройте тыкву крышкой и оставьте при комнатной температуре на несколько дней для брожения.
  5. После заквашивания тыкву с помидорами храните в прохладном месте, например, в погребе или холодильнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить томатный сок без соковыжималки.

