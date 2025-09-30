Забудьте о банках и ведрах: украинец показал, в чем можно замариновать помидоры
Для этого лайфхака не нужна тара из стекла или пластика
Обычно помидоры маринуют в банках, бочках или ведрах. Но вместо тары можно использовать большую тыкву.
Соответствующее видео появилось у ТикТок. Автор ролика показал необычный способ закваски овощей, где вместо обычных банок используется полость тыквы как емкость для ферментации.
Ингредиенты
- Тыква – 1 шт.
- Помидоры – произвольное количество
- Листья хрена, смородины или вишни
- Чеснок — 4-5 зубчика
- Зонтик укропа
Для рассола:
- Вода – 1 л (холодная)
- Соль — 2 ст.л
- Сахар – 1 ст.л
- Горчица сухая – 1 ст.л
Как приготовить помидоры в тыкве
- Выберите большую, крепкую тыкву. Срежьте верхнюю часть, чтобы сделать "крышку", и тщательно удалите семена и мякоть, чтобы получить пустую ёмкость.
- Плотно уложите помидоры, зонтики укропа, листья хрена, смородины или вишни, зубчики чеснока внутрь подготовленной тыквы.
- Смешайте в холодной воде соль, сахар, горчицу и залейте помидоры полученной смесью.
- Накройте тыкву крышкой и оставьте при комнатной температуре на несколько дней для брожения.
- После заквашивания тыкву с помидорами храните в прохладном месте, например, в погребе или холодильнике.
