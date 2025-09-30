Забудьте о банках и ведрах: украинец показал, в чем можно замариновать помидоры

Для этого лайфхака не нужна тара из стекла или пластика

Обычно помидоры маринуют в банках, бочках или ведрах. Но вместо тары можно использовать большую тыкву.

Соответствующее видео появилось у ТикТок. Автор ролика показал необычный способ закваски овощей, где вместо обычных банок используется полость тыквы как емкость для ферментации.

Ингредиенты

Тыква – 1 шт.

Помидоры – произвольное количество

Листья хрена, смородины или вишни

Чеснок — 4-5 зубчика

Зонтик укропа

Для рассола:

Вода – 1 л (холодная)

Соль — 2 ст.л

Сахар – 1 ст.л

Горчица сухая – 1 ст.л

Как приготовить помидоры в тыкве

Выберите большую, крепкую тыкву. Срежьте верхнюю часть, чтобы сделать "крышку", и тщательно удалите семена и мякоть, чтобы получить пустую ёмкость. Плотно уложите помидоры, зонтики укропа, листья хрена, смородины или вишни, зубчики чеснока внутрь подготовленной тыквы. Смешайте в холодной воде соль, сахар, горчицу и залейте помидоры полученной смесью. Накройте тыкву крышкой и оставьте при комнатной температуре на несколько дней для брожения. После заквашивания тыкву с помидорами храните в прохладном месте, например, в погребе или холодильнике.

